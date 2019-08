La iniciativa de la ministra de Transportes, María Jara, de trasladar los terminales terrestres a las afueras de las ciudades ha generado el rechazo del gremio de empresarios de transporte interprovincial, quienes consideran que la medida perjudicaría a los usuarios y generaría mayor informalidad en el sector.

Según el presidente de la Asociación de Propietarios de Ómnibus Interprovinciales (Apoip), José Navarrete, aplicar esta medida en Lima Metropolitana ocasionaría mayores gastos a los usuarios, que tendrían que pagar costos viajes en taxi desde sus viviendas hasta los terminales terrestres, que se ubicarían en zonas alejadas del centro de la ciudad.

“En Lima no se tiene suficiente movilidad para las personas. En otras ciudades del mundo hay metros que llegan a los terminales terrestres o aeropuertos. Aquí no tenemos nada de eso, consecuentemente, mientras no se resuelva ese problema de la movilidad de las personas, los terminales tienen que permanecer donde están porque así son más accesibles”, dijo a Gestion.pe.

Asimismo, indicó que en otras ciudades del mundo, como Madrid o Nueva York, no ubican sus terminales terrestres en el exterior. “Independientemente de donde se ubiquen, el asunto es que tiene que haber movilidad para las personas. Mientras no se terminen las cinco líneas del Metro de Lima al menos, esta propuesta no va a ser viable. Cuando estas estén construidas, creo que podríamos ubicar los terminales en los lugares por donde pasen las líneas del Metro, como sucede en otras partes del mundo”, insistió.

En la actualidad, señaló Navarrete, en Lima circulan 6,000 autos Van por la capital, brindando servicio de transporte interprovincial de manera ilegal, mientras si bien los buses cuentan con licencias emitidas por el Ministerio de Transportes de Comunicaciones (MTC) para operar, el 75% de estos tiene prácticas informales.

“Con esta reubicación, a los usuarios les saldrían más caros los taxis hacia los terminales que los pasajes interprovinciales. Solo va a ocasionar más informalidad”, comentó.

A fines de julio, la ministra Jara anunció que se está preparando un marco normativo para generar los incentivos necesarios para que los terminales terrestres se ubiquen a las afueras de las ciudades, mediante una coordinación con los gobiernos locales.

Cuatro meses atrás se produjo un incendio en un bus de transporte interprovincial de pasajeros en San Martín de Porres, lo que puso en la mira la informalidad en la que operan los terminales terrestres.