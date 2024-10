El titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Rómulo Mucho, señaló que China es el principal inversionista de la cartera de 51 proyectos mineros con la que cuenta el país y está valorizada en US$ 54,556 millones.

De este total, el 20.8% son inversiones del país asiático , detalló Mucho, en el marco del ‘Master Class’ que ofreció en MINExpo 2024, en Las Vegas (Estados Unidos), y que contó con la participación del Instituto de Ingenieros de Minas en el Perú (IIMP).

El titular del Minem señaló que China, actualmente, cuenta con capitales en siete proyectos mineros, que suman en total US$ 11,371 millones . En segundo lugar, se encuentra Canadá con el 18.9% de inversiones en la cartera, lo que equivale a 10 proyectos con US$10,335 millones. En tanto, en el tercer y cuarto lugar, aparecen México, con el 17.3%, y Estados Unidos, con un 14.2% . Mientras que México tiene siete proyectos por US$ 9,450 millones, Estados Unidos cuenta con tres proyectos por US$ 7,750 millones.

Asimismo, Mucho explicó que, del total de 51 proyectos mineros en nuestro país, ocho se ubican en Apurímac por US$ 12,017 millones, siete en Cajamarca por US$ 16,425 millones, seis en Áncash por US$ 3,234 millones, cuatro en Arequipa por US$ 5,044, cuatro en Moquegua por US$ 3,350, entre otros.

Sobre las principales iniciativas, Mucho resaltó a los proyectos Michiquillay, Zafranal, Yanacocha Sulfuros, Los Chancas y Hierro Apurímac, ante la audiencia que asistió al ‘Master Class’ que ofreció en MINExpo 2024.

Mucho también resaltó que, de toda la cartera de proyectos, el 73% es de cobre, representando una inversión de US$ 39,795 millones; y el 13% es de oro, con una inversión de US$ 6,842 millones. Entre los otros minerales, está un 9% de hierro, con una inversión de US$ 4,681 millones; un 3% de zinc, con una inversión de US$ 1,842 millones; un 2% de plata, con una inversión de US$ 946 millones; y un1% de fosfato, con una inversión de US$ 450 millones.

Como se sabe, el cobre es el principal producto de exportación del país. En esta línea, recientemente, Mucho dio a conocer que, en el Perú, existen 31 proyectos de cobre contemplados en la Cartera de Proyectos de Inversión Minera . Estos representan una inversión global de US$ 39,795 millones y están ubicados en 14 regiones del país, generando recursos que contribuyen a la economía local y regional.

“Los estudios dicen que el cobre es el mineral que va a reinar en el futuro y necesitamos más proyectos de cobre. Afortunadamente, tenemos proyectos en fase de exploración para que el Perú siga siendo un actor clave como país proveedor en la transición energética que vive el mundo hacia fuentes más limpias”, destacó el ministro en declaraciones al cierre de septiembre.