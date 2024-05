“Hay mucha expectativa con el Puerto de Chancay, la ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la expansión del Muelle Sur del Puerto del Callao”, dijo César Vásquez, representante del Frente empresarial de Las Malvinas. Ello, indicó, incrementará al flujo de ingreso de productos.

Actualmente, hay alrededor de 85,000 comerciantes distribuidos en 62 galerías de la zona de los rubros electro-ferretero, calzado, vestimenta y tecnología, principalmente. Estas generan alrededor de 200,000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta. Además, Las Malvinas cuenta con una oferta de 300,000 metros cuadrados (m2) de espacio para nuevos proyectos inmobiliarios.

¿Nuevas galerías en Las Malvinas?

César Vásquez indicó que Las Malvinas cuenta con una cartera de inversiones inmobiliarias por US$ 200 millones. “Es muy parecida a la que tuvimos hace seis años con la construcción de Malvitec, Plaza Ferretero y otras nuevas galerías que hay en la zona”.

La diferencia, explicó, es que esta nueva cartera de proyectos cubren la demanda mixta de los comerciales: almacenes, galerías y viviendas. Es decir, todo cerca a su negocio.

Por ejemplo, el proyecto de viviendas Parque Pacasmayo (Cercado de Lima), del grupo inmobiliario Evergran, está pensado en ofrecerse a los comerciantes de Las Malvinas que requieren vivir cerca a su negocio. Según sostuvo Vásquez, este demandaría una inversión de US$ 50 millones, siendo el de mayor envergadura.

En tanto, comentó que ahora los proyectos de nuevas galerías están haciendo foco en la seguridad y áreas comunes. “Todavía se encuentran en proceso de presentar expedientes, permisos y licencias”, precisó. Otro plan ambicioso es la construcción de la nueva galería Nicolini luego de que se siniestrara en el 2017.

Los emporios más antiguos contaban con tiendas de entre 4 m2 y 5 m2; sin embargo, las dimensiones se han elevado a un mínimo de 7 m2 cada una. Vásquez detalló que el precio del m2 en la zona electro-ferretera pueda estar bordeando los US$ 10,000 y US$ 12,000. En tanto, en las más alejadas fluctúa entre US$ 4,000 y US$ 5,000. Por ahora los precios no han sufrido mayores variaciones.

También te puede interesar sobre Las Malvinas:

SOBRE EL AUTOR Dagiana Peves Licenciada en periodismo y comunicación por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), con mención en periodismo televisivo. Actualmente redacto en la sección de Negocios del diario Gestión. Anteriormente, me desempeñé como productora de contenidos audiovisuales de este medio, así como redactora de Estilos.

Comienza a destacar en el mundo empresarial recibiendo las noticias más exclusivas del día en tu bandeja Aquí. Si aún no tienes una cuenta, Regístrate gratis y sé parte de nuestra comunidad.