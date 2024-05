La presidenta de la República, Dina Boluarte se presentó ante el Ministerio Público y respondió las 50 preguntas formuladas por la Fiscalía y la Procuraduría en el marco de las investigaciones por la desactivación del equipo especial de la PNP que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales contra la corrupción del poder (EFICCOP).

Así lo aseguró su defensa legal, el abogado Juan Carlos Portugal tras culminar la diligencia. “Mi clienta respondió absolutamente a todo, no fue evasiva, pese a que muchas de las preguntas eran altamente capciosas y sugestivas”, expresó.

El letrado manifestó que su patrocinada no interfirió en la desactivación del mencionado grupo policial ya que no está dentro de su competencia. “La presidenta está para gobernar, no para delinquir y no interfiere en asuntos que no le corresponden”, aseveró.

Asimismo, indicó que la mandataria nunca ha solicitado información a la PNP sobre el caso de su hermano Nicanor Boluarte.

Al ser consultado sobre una supuesta reunión entre el abogado Mateo Castañeda, el exministro Carlos Morán y el exjefe de la Diviac, Harvey Colchado, lamentó la filtración de preguntas formuladas en la Fiscalía. “Nos preocupa que en menos de dos horas de haber salido de la citación se haya filtrado información, estando el propio fiscal que nos prometió que no se iba a filtrar”, enfatizó.

Denuncia constitucional

Sobre la denuncia constitucional que presentó la Fiscalía contra la presidenta Dina Boluarte como presunta responsable de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado por el uso de relojes de lujo de la marca Rolex, el abogado manifestó que era lo que esperaban.

“A la defensa no nos ha impactado, necesitábamos esta respuesta del Ministerio Público”, señaló.

Sostuvo que la investigación es importante si es que tiene como principal propósito investigar y no perseguir. “Mientras advirtamos eso, vamos a declarar”, agregó.

Portugal informó que ejercerá la defensa de Boluarte en cuatro casos: la desactivación del grupo de apoyo policial al Ministerio Público, el caso Rolex, lavado de activos y Qali Warma.