Uno de los partidos más atractivos del repechaje rumbo al Mundial será entre Bolivia vs Surinam, enfrentamiento de todo o nada rumbo a la Copa del Mundo 2026. Ambas selecciones se juegan la vida en un partido decisivo que se disputará este jueves 26 de marzo a las 17:00 horas ET / 14:00 horas PT en el estadio BBVA , conocido como el “Gigante de Acero”, casa de los Rayados de Monterrey, en territorio mexicano. Si quieres ver el partido en vivo en directo por televisión señal abierta, celular o cualquier dispositivo móvil, te comparto la lista de canales y streaming online para seguir el juego desde el lugar que te encuentres.

En este nuevo ciclo, el combinado altiplánico cambió el guion hasta el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. El equipo dirigido por Óscar Villegas terminó en el séptimo puesto de la clasificatoria de Conmebol con 20 puntos, resultado que le permitió asegurar su boleto al repechaje intercontinental, de acuerdo con la tabla final publicada por el propio organismo sudamericano.

Bajo la dirección técnica del neerlandés Henk ten Cate, la selección de Surinam afronta el repechaje mundialista con la gran oportunidad de hacer historia: clasificarse por primera vez a una Copa del Mundo. Integrado en la Concacaf, el combinado surinamés se ganó su lugar en esta fase como el mejor segundo de la eliminatoria, sumando nueve puntos y quedando solo por detrás de selecciones que obtuvieron el pase directo, como Panamá, Curazao y Haití, según los reportes oficiales de la propia confederación y la FIFA.

Cómo ver Bolivia - Surinam EN VIVO EN DIRECTO GRATIS por TV y Streaming Online

Conoce los canales de TV y plataformas online que transmiten el Bolivia vs. Surinam del jueves 26 de marzo por el repechaje al Mundial 2026.

País / Región Canales de TV (cable/satélite/abierto) Streaming / Plataforma online Bolivia FutbolCanal, Bolivia TV (abierto), Entel TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves Apps propias de Entel TV, Tigo, Tuves (según suscripción), DGO de DirecTV Surinam STVS (TV abierta), DirecTV Sports, SCCN, QN-Sports DGO (DirecTV), plataformas propias locales si aplican Resto de Sudamérica (genérico) DSports / DirecTV Sports DGO (DirecTV GO) Argentina DirecTV Sports, DSports DGO Perú, Colombia, Ecuador DirecTV Sports, DSports DGO Chile DirecTV Sports, DSports, Mega DGO Señal adicional regional Win Sports (mencionado para parte de Sudamérica) Win Sports Online / app propia

A qué hora juega Bolivia vs Surinam EN VIVO por TV y online

El partido Bolivia vs. Surinam del repechaje al Mundial 2026 se juega el jueves 26 de marzo y arranca a distintas horas según el país, partiendo de las 22:00 UTC.

País / Zona Hora del partido México (Monterrey, local) 17:00 México (Centro, genérico) 16:00 Bolivia 18:00 o 19:00* Perú 17:00 Colombia 17:00 Ecuador 17:00 Argentina 19:00 Chile 19:00 Uruguay 19:00 Brasil 19:00 Paraguay 19:00 Venezuela 18:00 Estados Unidos (ET) 18:00 España (peninsular) 23:00 Reino Unido (BST) 23:00 UTC 22:00

Alineaciones posible de Bolivia - Surinam por repechaje

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro.

Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Carlos Fernández; Héctor Cuéllar, Gabriel Villamil, Robson Matheus; Miguel Terceros, Ramiro Vaca y Enzo Monteiro. Surinam: Etienne Vaessen; Jeredy Hilterman, Stefano Denswil, Shaquille Pinas, Ridgeciano Haps; Melayro Bogarde, Kenneth Paal, Tjaronn Chery; Sheraldo Becker, Gyrano Kerk y Gleofilo Vlijter.