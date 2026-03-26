Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite Bolivia vs. Surinam EN VIVO por repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)
César Quispe Alcócer
mailCésar Quispe Alcócer

El Estadio BBVA en Guadalupe, México, se prepara para ser escenario de un duelo emocionante. Y es que ahí se disputará el Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se jugará el partido? Pues este jueves 26 de marzo. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Luego de golear 3-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional, ‘La Verde’ buscará un nuevo triunfo que alegre a su hinchada. Sin embargo, al frente tendrá a un rival dispuesto a impedirlo. Sí, Surinam, cuyo último partido oficial acabó con derrota 3-1 ante Guatemala por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Óscar Villegas.

El partido Bolivia vs. Surinam por repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)
El partido Bolivia vs. Surinam por repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia vs. Surinam en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 6:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 5:00 pm
  • Estados Unidos (MT): 4:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 3:00 pm
  • España: 11:00 pm
  • México (CDMX): 4:00 pm
  • Puerto Rico: 6:00 pm
  • República Dominicana: 6:00 pm
  • Panamá: 5:00 pm
  • Costa Rica: 4:00 pm
  • El Salvador: 4:00 pm
  • Guatemala: 4:00 pm
  • Honduras: 4:00 pm
  • Nicaragua: 4:00 pm
  • Argentina: 7:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 7:00 pm
  • Uruguay: 7:00 pm
  • Chile (Santiago): 7:00 pm
  • Paraguay: 7:00 pm
  • Bolivia: 6:00 pm
  • Venezuela: 6:00 pm
  • Ecuador: 5:00 pm
  • Perú: 5:00 pm
  • Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia vs. Surinam?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock, ViX, Telemundo Deportes Ahora
  • Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL
  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO
  • Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO
  • Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO
  • Puerto Rico: Fanatiz, Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico, ViX, NAICOM
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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