El Estadio BBVA en Guadalupe, México, se prepara para ser escenario de un duelo emocionante. Y es que ahí se disputará el Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026. ¿Cuándo se jugará el partido? Pues este jueves 26 de marzo. Es por eso que en las siguientes líneas descubrirás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

Luego de golear 3-0 a Trinidad y Tobago en un amistoso internacional, ‘La Verde’ buscará un nuevo triunfo que alegre a su hinchada. Sin embargo, al frente tendrá a un rival dispuesto a impedirlo. Sí, Surinam, cuyo último partido oficial acabó con derrota 3-1 ante Guatemala por las Eliminatorias a la Copa del Mundo, será un gran desafío para la escuadra dirigida por Óscar Villegas.

El partido Bolivia vs. Surinam por repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el Bolivia vs. Surinam en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 6:00 pm

Estados Unidos (CT): 5:00 pm

Estados Unidos (MT): 4:00 pm

Estados Unidos (PT): 3:00 pm

España: 11:00 pm

México (CDMX): 4:00 pm

Puerto Rico: 6:00 pm

República Dominicana: 6:00 pm

Panamá: 5:00 pm

Costa Rica: 4:00 pm

El Salvador: 4:00 pm

Guatemala: 4:00 pm

Honduras: 4:00 pm

Nicaragua: 4:00 pm

Argentina: 7:00 pm

Brasil (Brasilia): 7:00 pm

Uruguay: 7:00 pm

Chile (Santiago): 7:00 pm

Paraguay: 7:00 pm

Bolivia: 6:00 pm

Venezuela: 6:00 pm

Ecuador: 5:00 pm

Perú: 5:00 pm

Colombia: 5:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Bolivia vs. Surinam?

Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Bolivia vs. Surinam por el repechaje a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: Fanatiz, Fox Sports 1, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One, fuboTV, Peacock, ViX, Telemundo Deportes Ahora

Francia: beIN Sports 2, beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO

Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Mega

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO

Bolivia: Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia, Tuves

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO

Puerto Rico: Fanatiz, Fox Sports 1, DIRECTV Sports Puerto Rico, ViX, NAICOM