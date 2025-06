Leslie Passalacqua, presidenta del Gremio Retail y Distribución de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), estimó que el sector retail cerrará el primer semestre del 2025 con un crecimiento del 5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Esta proyección se sustentó en un inicio de año que arrancó con cifras favorable, impulsado por diversos factores. “En el primer trismetre ingresaron nuevos actores, nuevos centros comerciales y se ampliaron las propuestas de entretenimiento”, declaró a Gestión.

Es que el año pasado se inauguraron proyectos en zonas como La Molina y el sur de Lima. “Solo en dos o tres de estos malls ya inaugurados, se incorporaron entre 60 y 100 tiendas, muchas de ellas con nuevas marcas”, resaltó.

De acuerdo a proyecciones de la CCL, se prevé la construcción de seis nuevos centros comerciales en Lima Metropolitana este año, con una inversión conjunta de US$ 354 millones.

El año pasado se inauguró el KM40, el centro comercial en donde invierte Jefferson Farfán.

Retail ajusta estrategia con rebajas adelantadas tras floja campaña de mayo

Sin embargo, uno de los factores que restó dinamismo al sector hasta el momento, fue que las ventas registradas en mayo no cumplieron con las expectativas previstas al no superar los resultados de 2024.

“Esperábamos una campaña del Día de la Madre mucho más dinámica, pero fue complicada. Tuvimos que aplicar estrategias poco habituales para esta fecha", dijo.

Passalacqua detalló que realizaron descuentos, que no se acostumbra hacer en este tipo de campañas, ya que las marcas priorizan las activaciones. “En la campaña se aplicaron descuentos inusuales para evitar acumular stock y asegurar liquidez para futuras compras”, explicó.

Sin embargo, el consumidor mostró una respuesta lenta, pese a que el flujo de personas en malls se incrementó en 6.8% en mayo con respecto al mismo período del 2024.

“La lenta reacción del público se explica por un inicio de año con alto gasto en turismo y entretenimiento, sumado a un clima aún veraniego en abril, lo que desvió el consumo hacia experiencias y no al retail. En el Día de la Madre, el consumidor asistió al mall, pero con menor capacidad de gasto”, señaló.

Así, la presidenta del gremio indicó que, esta vez, serán las marcas las que deberán tomar la iniciativa, ya que el consumidor aún no muestra señales de reacción. Esa respuesta se traducirá en descuentos más agresivos y adelantados.

“Todo el ciclo del retail sigue una lógica de descuentos: la mercadería, en un plazo de 60 a 90 días, empieza con rebajas iniciales que luego se intensifican. Pero si ya observamos que abril y mayo no mostraron una recuperación significativa, la estrategia será adelantar los descuentos como los cyber days, que este año será a inicios de julio, para tener un flujo de dinero para la siguiente campaña”, dijo.

Marcas ya tenían stock listo, pero calor retrasó compras de temporada

Para la segunda parte del año, Passalacqua prevé un mejor desempeño, impulsado por el cambio de estación que dinamiza la demanda de ropa de invierno.

“El segundo semestre siempre nos favorece. El invierno impulsa especialmente las ventas de calzado y prendas textiles. Además, desde fines de setiembre comienza otro cambio de temporada (primavera), lo que genera un efecto renovador: se reactiva el consumo en categorías como textil, perfumería, tecnología, entre otros”, señaló.

Si bien el cambio de temporada demoró porque el verano se extendió hasta abril, la presidenta del gremio aseguró que las marcas ya estaban preparadas, ya que desde inicios de abril había stock y consumo de productos de temporada.

“Las campañas se planifican para tener lista la oferta de invierno a tiempo. Si recorrías los centros comerciales, ya se podía ver la campaña de temporada en marcha. Es decir, las marcas llegaron listas”, afirmó.

Sin embargo, la oferta no coincidía con el comportamiento del consumidor, que evitaba adquirir ropa de invierno mientras el calor del verano aún predominaba en las calles.

“Venimos de un inventario de temporada que ha tardado en rotar, ya que, aunque la mercadería ya estaba en tienda, el clima cálido desincentivaba la compra de ropa de abrigo. Pese a ello, veo este invierno con optimismo; deberíamos activarlo con fuerza ahora que empieza a moverse el consumo”, señaló.

Día del Padre con mayores expectativas de crecimiento

De cara a la campaña del Día del Padre, Passalacqua se muestra optimista y espera que esta fecha crezca las ventas del retail en 5% con respecto al año anterior, impulsado por el invierno y los eventos futbolísticos como las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 y el Mundial de Clubes FIFA 2025.

Para esta campaña, el ticket promedio de compra se ubicará entre S/ 150 y S/ 250, superando ligeramente al del año anterior.

Passalacqua señaló que los regalos más demandados seguirán correspondiendo a las categorías tradicionales: tecnología (smartphones, gadgets, wearables), moda masculina (ropa de invierno, calzado, accesorios), cuidado personal (perfumes, kits de afeitado) y bebidas (vinos y licores premium).

Foto de peruano iniciando la búsqueda de regalos por el Día del Padre.

Sector retail apunta a crecer más de 4% este año, pese a ajuste por mayo

La CCL proyecta que el retail crecerá más de 4% en 2025, apoyado en formatos diversos, digitalización y mejora del consumo privado.

“A inicios de año veníamos con entusiasmo ya que el 2024 cerró de forma positiva. Este 2025 comenzó bien, pero luego se produjo una corrección a la baja debido a un abril y mayo complicados. ¿Qué pasó? Más que una falta de acción, se trató de una menor disponibilidad de ingresos, lo que limitó las compras y debilitó la campaña del Día de la Madre”, explicó.

En línea con ello, recordó que en enero el gremio estimó un crecimiento del 4% en el sector retail para este año. Sin embargo, tras el bajo desempeño de los últimos dos meses, esa proyección se mantiene, aunque con una tendencia a la baja.

Fechas clave del retail para el segundo semestre del 2025

El mes de julio por Fiesta Patrias será importante para aumentar las ventas del comercio minorista y retail por ser un fin de semana largo con gran actividad comercial.

“Las Fiestas Patrias marcarán el impulso del segundo semestre y desde ya generarán un buen flujo de caja, tanto para emprendedores como para grandes marcas”, afirmó la presidenta del gremio.

“También está el Black Friday, que genera un fuerte repunte de ventas previo a Navidad, una campaña que representa alrededor del 40% de la facturación anual del retail. Para ponerlo en perspectiva: si en un mes regular se venden 100 unidades, en diciembre esa cifra se triplica”, añadió.