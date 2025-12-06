El Adviento 2025 sigue avanzando y con él crece la esperanza por la llegada de Jesús. Este domingo 7 de diciembre, familias y comunidades encenderán la segunda vela de la Corona de Adviento, como símbolo del camino de preparación interior para recibir al Señor. A continuación, comparto una guía sencilla y práctica para vivir este momento en casa, de acuerdo con la tradición.

¿Qué es Adviento y qué significa?

El Adviento es el período que marca la preparación para la Navidad. Su nombre proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”, y simboliza la espera activa y la preparación espiritual para la llegada de Jesús. Cada semana se enciende una vela en la Corona de Adviento, representando valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor. La luz de cada vela nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo, capaz de iluminar las tinieblas que nos rodean.

El domingo 7 de diciembre de 2025 celebramos el segundo domingo de Adviento, comenzando la espera y preparación para la Navidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Adviento 2025: calendario

El calendario de los domingos de Adviento 2025 es el siguiente:

Primer domingo: 30 de noviembre

30 de noviembre Segundo domingo: 7 de diciembre

7 de diciembre Tercer domingo: 14 de diciembre

14 de diciembre Cuarto domingo: 21 de diciembre

Cada domingo se enciende una vela distinta, iniciando con la vela de la esperanza, símbolo del inicio de este camino de preparación espiritual.

La Corona de Adviento y el significado de sus velas. | Crédito: Facebook / Desde la fe

Oración para encender la segunda vela de la Corona de Adviento 2025

Esta oración familiar es una propuesta de ACI Prensa, ideal para rezar alrededor de la Corona de Adviento este domingo 7 de diciembre. La dinámica se realiza con participación de todos los miembros de la familia, alternando roles entre monitor, lector y todos los presentes.

Antes de comenzar, la corona debe tener ya encendida la primera vela. Quienes deseen, pueden colocar una imagen de la Virgen María al lado, acompañada de una vela a sus pies. De esa vela se puede tomar la llama para encender la vela de la corona cuando llegue el momento apropiado.

Inicio de la oración

TODOS:En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MONITOR:Nuestro auxilio es el nombre del Señor.

TODOS:Que hizo el cielo y la tierra.

Reflexión inicial

MONITOR:El Señor está cada vez más cerca de nosotros y debemos prepararnos dignamente para recibirlo en nuestros corazones. En un momento especial de esta oración encenderemos la segunda vela de nuestra corona. Hagamos ahora un breve momento de silencio para elevar nuestra oración al Señor.

(Momento de silencio)

Lectura del Evangelio

LECTOR:Lectura del santo Evangelio según San Lucas (Lc 3, 1-6):

“En el año quince del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea; Filipo, su hermano, tetrarca de Iturea y de Traconítida, y Lisanias tetrarca de Abilene; en el pontificado de Anás y Caifás, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y se fue por toda la región del Jordán proclamando un bautismo de conversión para perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías: Voz que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas; todo barranco será rellenado, todo monte y colina será rebajado, lo tortuoso será recto y las asperezas serán caminos llanos. Y todos verán la salvación de Dios.”

Llamado a la conversión

MONITOR:Preparar el camino del Señor exige disposición interior. Este es el tiempo para acercarnos a Dios con un corazón reconciliado, más convertido y dispuesto a amar. Tomemos un instante para formular un compromiso personal que nos ayude, esta semana, a prepararnos mejor para su venida.

(Momento de silencio)

Encendido de la segunda vela

Mientras se enciende la segunda vela, se entona el canto HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA (u otro canto apropiado).

TODOS CANTAN:

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMAEN LA CORONA DE ADVIENTO,QUE ARDA NUESTRA ESPERANZAEN EL CORAZÓN DESPIERTOY AL CALOR DE LA MADRECAMINEMOS ESTE TIEMPO.

Un primer lucero se enciendeanunciando al Rey que viene.Preparad corazones,allánense los senderos.

Crecen nuestros anhelos al verla segunda llama nacer.Como dulce rocío vendráel Mesías hecho Niño.

Oración de peticiones

MONITOR:Elevemos ahora nuestras súplicas a Dios Padre y respondamos: Ven Señor Jesús.

LECTOR:

— Te pedimos, Padre, por las intenciones del Papa Francisco y por toda la Iglesia, para que nuestra mirada permanezca fija en Aquel que nos trae la reconciliación.VEN SEÑOR JESÚS

— Te rogamos por la paz en el mundo, para que en este Adviento crezca el amor y la solidaridad.VEN SEÑOR JESÚS

— Te pedimos por cada uno de nosotros, para que caminemos al encuentro de Jesús, la Luz del Mundo.VEN SEÑOR JESÚS

— Te rogamos por nuestras familias, para que siguiendo el ejemplo de la Sagrada Familia vivamos el amor mutuo mientras esperamos la llegada de tu Hijo.VEN SEÑOR JESÚS

— Te pedimos que Santa María anime nuestros pasos y nos enseñe a crecer en confianza y esperanza durante este tiempo.VEN SEÑOR JESÚS

(Se pueden añadir otras peticiones)

Oración final y canto

MONITOR:Pidamos ahora la intercesión de nuestra Madre. Recemos juntos un Avemaría. Para concluir, cantemos LOS CIELOS Y LA TIERRA (u otro canto apropiado).

TODOS CANTAN:

LOS CIELOS Y LA TIERRA EN TI SE ENCONTRARÁN,MARÍA, DULCE ABRAZO QUE EL HOMBRE Y DIOS SE DAN.

Las viejas profecías que hablaban del Señor nutrían la esperanza de Israel: la flor que nacería de tierra virginal, un Hijo que sería el Emmanuel. Quien hizo las estrellas al Ángel te envió, que fueras Madre suya te pidió. Dios Todopoderoso no quiso renunciar al gozo de acunarse en tu querer. Los magos y pastores que fueron al portal hallaron en tus brazos a Jesús. Sabemos que a tu lado lo vamos a encontrar lo mismo en la alegría que en la Cruz.

MONITOR:Madre de la Esperanza…

TODOS:Ruega por nosotros.

TODOS:En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.