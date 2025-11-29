El primer domingo de Adviento de 2025 llegará el 30 de noviembre, marcando el inicio de un tiempo de espera y preparación en el calendario litúrgico. Ese día, muchas familias se reúnen para encender la primera vela de la Corona de Adviento, un símbolo de luz y renovación que ayuda a abrir el corazón para la venida de Jesús en Navidad.

¿Qué es Adviento y qué significa?

El Adviento es el período que marca la preparación para la Navidad. Su nombre proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”, y simboliza la espera activa y la preparación espiritual para la llegada de Jesús. Cada semana se enciende una vela en la Corona de Adviento, representando valores como la esperanza, la paz, la alegría y el amor. La luz de cada vela nos recuerda que Cristo es la Luz del mundo, capaz de iluminar las tinieblas que nos rodean.

El domingo 30 de noviembre de 2025 celebramos el primer domingo de Adviento, comenzando la espera y preparación para la Navidad. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini

Adviento 2025: calendario

El calendario de los domingos de Adviento 2025 es el siguiente:

Primer domingo: 30 de noviembre

30 de noviembre Segundo domingo: 7 de diciembre

7 de diciembre Tercer domingo: 14 de diciembre

14 de diciembre Cuarto domingo: 21 de diciembre

Cada domingo se enciende una vela distinta, iniciando con la vela de la esperanza, símbolo del inicio de este camino de preparación espiritual.

La Corona de Adviento y el significado de sus velas. | Crédito: Facebook / Desde la fe

Oración para encender la primera vela de la Corona de Adviento 2025

Esta oración familiar es una propuesta de ACI Prensa, ideal para rezar alrededor de la Corona de Adviento este domingo 30 de noviembre. La dinámica se realiza con participación de todos los miembros de la familia, alternando roles entre monitor, lector y todos los presentes.

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

MONITOR: Hoy, al iniciar el Adviento, comenzamos un nuevo año litúrgico. El Adviento es un tiempo especial de preparación y espera. Iremos encendiendo, semana tras semana, las cuatro velas de esta corona como un símbolo de nuestra preparación gradual para recibir al Señor Jesús en la Navidad. Las luces de las velas nos recuerdan que Él es la Luz del mundo que irrumpe para disipar las tinieblas que nos rodean. El color verde de la corona simboliza la vida y la esperanza en Él, Dios hecho niño.

(Momento de silencio)

LECTOR: Lectura del libro del profeta Isaías:“Levántate, brilla, Jerusalén; que llega tu luz y la gloria del Señor amanece sobre ti. Pues mira cómo la oscuridad cubre la tierra, y espesa nube a los pueblos, mas sobre ti amanece el Señor y su gloria sobre ti aparece” (Is 60, 1-2).

MONITOR: Nos recogemos unos instantes en silencio e inclinando nuestras cabezas vamos a pedir que el Señor bendiga esta corona de Adviento. Oremos…

(Breve silencio)

LECTOR:

La tierra, Señor, se alegra en estos días, y tu Iglesia desborda de gozo ante tu Hijo, el Señor Jesús, que se avecina como luz esplendorosa, para iluminar a los que yacemos en las tinieblas de la ignorancia, del dolor y del pecado. Lleno de esperanza en su venida, tu pueblo ha preparado esta corona con ramos del bosque y la ha adornado con luces. Ahora, pues, que vamos a empezar el tiempo de preparación para la venida de tu Hijo, te pedimos, Señor, que, mientras se acrecienta cada día el esplendor de esta corona, con nuevas luces, a nosotros nos ilumines con el esplendor de Aquél que, por ser la Luz del mundo, iluminará todas las oscuridades. Te lo pedimos por Él mismo que vive y reina por los siglos de los siglos.

TODOS: Amén.

MONITOR:

(Encendido de la primera vela morada de la corona)

Cantemos ahora HOY SE ENCIENDE UNA LLAMA (o cualquier otro canto apropiado)

TODOS CANTAN:

(Una persona enciende la primera vela morada mientras se entona la primera estrofa del canto)(*)

HOY SE ENCIENDE UNA LLAMAEN LA CORONA DE ADVIENTO,QUE ARDA NUESTRA ESPERANZAEN EL CORAZÓN DESPIERTOY AL CALOR DE LA MADRECAMINEMOS ESTE TIEMPO

Un primer lucero se enciende (*)anunciando al Rey que viene,preparad corazones,allánense los senderos.

MONITOR: Pidamos al Señor que fortalezca nuestra fe en este tiempo y elevemos nuestras peticiones con confianza. Respondamos a cada petición diciendo: POR INTERCESIÓN DE TU MADRE, ESCÚCHANOS SEÑOR.

(Peticiones libres)

TODOS: Dios todopoderoso, aviva en tus fieles, al comenzar el Adviento, el deseo de salir al encuentro de Cristo, que viene, acompañados por las buenas obras, para que, colocados un día a su derecha, merezcan poseer el reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.

TODOS: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.