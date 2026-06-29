Novak Djokovic
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Agencia Bloomberg
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Novak Djokovic, 24 veces campeón de Grand Slam, se incorporó a General Atlantic como asesor estratégico global, mientras la firma profundiza su apuesta por las inversiones vinculadas al deporte.

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