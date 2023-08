El complejo cuenta con el estadio de tenis de mayor capacidad del mundo (23,200 butacas) y está ubicado en el distrito de Queens, uno de los cinco que conforman el núcleo de la ciudad de Nueva York. Según el censo del 2020, de sus 2.4 millones de residentes, alrededor del 47% es nacido en el extranjero y esa diversidad étnica se refleja en la bulliciosa asistencia al evento.

La atención mediática estará puesta en la competencia individual masculina, en particular en una hipotética final entre la joven sensación, el español Carlos Alcaraz (20 años), y el veterano serbio Novak Djokovic (36 años), número 1 y 2 del mundo, respectivamente –el primero derrotó al segundo en la final de Wimbledon, en julio–. Pero el US Open suele ofrecer agradables sorpresas.

El año pasado, los partidos con mayor audiencia fueron los tres que disputó Serena Williams, campeona de campeonas, que anunció su retiro. Y en el 2021, la final femenina, entre las adolescentes Leylah Fernandez (19 años, canadiense) y Emma Raducanu (18 años, británica), concitó más interés del público internacional que la masculina, entre Djokovic y el ruso Daniil Medvedev.

Los vencedores fueron Raducanu y Medvedev. Este año, la polaca Iga Swiatek, número 1 del mundo desde hace 72 semanas, buscará revalidar su corona en el US Open y sumar su quinto Grand Slam. La kazaja Elena Rybakina, la bielorrusa Aryna Sabalenka y las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff figuran entre sus principales contendoras.

Si se añora el juego con voleas, dejadas, globos, movilidad por toda la cancha y puntos increíbles, la tunecina Ons Jabeur (número 5 y finalista el 2022) volverá a exhibir su talento, aunque donde abundan estas virtudes es en las competencias de dobles (femenina, masculina y mixta).

Si se cuenta con suscripción a la plataforma de streaming, pues el canal de cable solo transmite partidos de dobles si hay algún latinoamericano en las rondas finales –lo que ocurre con frecuencia, por suerte–, presenciar los disputados partidos de dobles no tiene pierde.

Los ganadores en individuales femenino y masculino recibirán, además de 2,000 puntos para el ranking, US$ 3 millones (cada uno); los finalistas, la mitad de ese monto. Quienes pierdan en primera ronda, volverán a casa con US$ 81,500. Y las duplas campeonas obtendrán US$ 700,000; y las finalistas, la mitad. Con respecto a la inclusión, el US Open seguirá liderando.

El 2022, duplicó a 16 el número de competidores en silla de ruedas e instauró el torneo juvenil en esta categoría; y este año, elevará de 8 a 16 jugadores la competencia de “quad” (tenistas con cuadriplejia). Japón y Países Bajos son potencias. Les siguen Gran Bretaña y Estados Unidos.

El Dato

Juan Pablo Varillas y Lucciana Pérez Alarcón, finalista de Roland Garros 2023 en juveniles, representarán al Perú.

Claves

Amenaza. La lluvia suele retrasar partidos, alterar el fixture y amargar a los fans, excepto en los dos estadios que tienen techo retráctil.

Fortaleza. El entusiasta público neoyorquino le otorga al US Open un particular carácter festivo. Y no oculta sus preferencias o antipatías.

Oportunidad. Es el torneo con mayor probabilidad de consagrar a un nuevo campeón o campeona, tanto en individuales como en dobles.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.