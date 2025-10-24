Actualmente los trabajadores en las empresas privadas cuentan con una licencia de 5 días calendario, en caso de fallecimiento de su cónyuge, padres, hijos o hermanos.
En el Congreso de la República avanza un proyecto de ley que aumentaría los días de licencia remunerada de un trabajador, en caso de deceso de un familiar directo. Además, se propone incluir a los parientes afines.

