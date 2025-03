Actualmente, la legislación establece que el trabajador recibe 30 días de licencia remunerada, en caso de adoptar a un niño de hasta 12 años.

La iniciativa legislativa busca otorgar 68 días de licencia adicionales, a ambos padres, cuando se trate de adopciones especiales: al adoptar niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos, con condiciones de salud y/o discapacidad .

Con ello, en caso de adopciones especiales, la licencia total sería de 98 días . El costo de esta licencia sería cubierto por EsSalud, de similar forma a lo que ocurre con el subsidio por maternidad, señala el proyecto de ley N° 10246/2024-CR, presentado por la congresista Milagros Jáuregui (Renovación Popular), quien el pasado martes 18 de marzo sustentó su iniciativa legislativa en la Comisión de Trabajo del Congreso. En una posterior sesión el proyecto será votado.

Asimismo, otro artículo del proyecto de ley señala que los trabajadores, al retorno de la licencia, “son sujetos a flexibilidades laborales por parte de su empleador, como acceder al teletrabajo, previo acuerdo de ambas partes”.

Las cifras sobre las adopciones

En su exposición de motivos, el proyecto de ley indica que en el Perú actualmente hay 343 niños mayores de seis años, adolescentes, grupos de hermanos, o con condiciones de salud y/o discapacidad, que se encuentran a la espera de integrar una familia idónea a través de la adopción, según el reporte de diciembre de 2024 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Estos casos corresponden a lo que se conocen como adopciones especiales.

“Es esencial abordar la disponibilidad de tiempo, lo que se traduce en licencias laborales para quienes adoptan, garantizando así que puedan brindar el acompañamiento y atenciones necesarios en las primeras etapas de integración del menor a su nueva familia”, señala el texto de la exposición de motivos.

Agrega que según los datos históricos, entre 2020 y 2024, se observa que, en promedio, se han concretado menos de 80 adopciones especiales al año. “Si deseamos incrementar esta cifra, es fundamental ofrecer un marco normativo que respalde y facilite estos procesos”, anota el citado documento.

Análisis sobre la ampliación de la licencia por adopción

María Teresa Cuba, asociada del área laboral en DLA Piper Perú, refirió que si bien la medida no genera un impacto económico a las empresas, pues la licencia será asumida por EsSalud, sí puede traer complicaciones en la organización del personal.

“El fin de la norma es bueno, pero cualquier tipo de licencia a los empleadores les genera problemas en la operación en sí, al tener que buscar un reemplazo”, subrayó.

Por su parte César Gonzales Hunt, socio del área laboral del estudio PPU, cuestionó el nivel de ampliación de la licencia por adopción. “Cabe preguntarse si se justifica extender en más del doble el tiempo de licencia que se le otorga a la persona que adopta a un niño que no tiene esas condiciones especiales; pareciera que no es razonable, sería excesivo”, sostuvo.

Asimismo, refirió que no existe claridad en el artículo referido a la posibilidad de dar teletrabajo a los padres que adoptaron. “El teletrabajo no sería impuesto. No es mandatorio el acogimiento de esa flexibilidad laboral, hay un problema en la redacción del texto”, refirió César Gonzales Hunt.

Sobre este punto, María Teresa Cuba subraya que debe existir acuerdo entre las partes. “Si el trabajador solicita el teletrabajo y el empleador lo niega, no podría teletrabajar. No todos los puestos son accesibles para el teletrabajo; si soy un operario de una máquina, es imposible que me den teletrabajo”, apuntó.