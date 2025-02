¿Qué pasa si un trabajador asiste en estado de ebriedad?

Según el artículo 25 de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, es una falta grave que un trabajador acuda al trabajo en reiterado estado de embriaguez.

“Es decir, a partir de la segunda vez ya se considera una falta reiterada. Se considera, de acuerdo con el reglamento de tránsito, el estado de embriaguez con 0.50 gramos de alcohol en la sangre” , comenta a Gestión el abogado laboralista Ricardo Herrera.

Herrera explica que si es un hecho aislado solo se amonesta o llama la atención al empleado, pero si por la naturaleza del puesto que ocupa se pone en riesgo su integridad y la de más personas, no es necesario que haya reiteración.

Por ejemplo, señala que no es lo mismo que un maquinista acuda a trabajar en estado de ebriedad que un oficinista. “En caso del operador de maquinarias o vehículos sí amerita el despido porque realizó actividades peligrosas en estado etílico. Ya ha habido una casación suprema en casos como ese”, sostuvo.

¿Y si un empleado consume bebidas alcohólicas dentro del centro de labores?

La laboralista Alicia Jiménez resalta que ante la diversificación de tragos preparados afrutados suelen presentarse incidentes de consumo dentro del horario laboral, sea a voluntad o por desconocimiento. Dependerá del ámbito y rubro para determinar el grado de sanción.

“Es una indisciplina consumir estos licores pero no es algo gravoso como para despedir a un trabajador, aunque sería distinto si lo hace un docente. Allí el empleador evalúa: ¿es correcto beber frente a menores de edad? Por supuesto que no. Es inapropiado. Es causal de despido ”, dijo a esta casa periodística.

¿Y me pueden amonestar por ingerir licor en mi refrigerio? Jiménez recuerda que las faltas graves laborales se ven a la luz de la legislación aunque también es clave que el trabajador conozca el reglamento interno de su centro laboral. En ese sentido, indica que mientras no se supere los 0.50 gramos de alcohol en la sangre —aproximadamente hasta 6 vasos de cerveza, aunque no es recomendable la ingesta seguida de licor— no habría inconveniente. Todo igual dependerá de la naturaleza del trabajo, ya que en algunos rubros como la minería está completamente prohibido hacerlo.

¿Y las grescas en un after office o eventos de recreación?

A criterio de Jiménez, todo incidente, sea o no dentro del centro de labores y en su horario, que implique a sujetos relacionados a la empresa, puede ser sancionado por la empresa.

“En caso de una riña en una fiesta de fin de año o un partido de fútbol en los eventos del trabajo, se deben aplicar sanciones disciplinarias contra los involucrados”, manifestó a Gestión.

Salidas más allá del refrigerio: ¿en qué caso es abandono de puesto?

El abogado laboralista Germán Lora señala que si un empleado abandona su puesto para ir a fumar un cigarrillo, hacer compras en una tienda o cualquier otro motivo ajeno a sus deberes, puede recibir una llamada de atención.

Nuevamente, comenta que si es una actitud constante y que merma su productividad y ello genera un incumplimiento muy grave, el empleador puede apostar por prescindir de dicho talento.

Los trabajadores bajo el régimen del teletrabajo o empleo remoto pueden ser sancionados por su empleador dependiendo de la naturaleza de su vínculo. Jiménez sostiene que los sujetos a fiscalización inmediata, como un operador de call center, no puede dedicarse a otras cosas salvo en su refrigerio. De ahí, es vital que esté conectado a cada momento.

Mientras que los no fiscalizados —prosigue Jiménez— que son evaluados por su productividad, suelen tener mayor flexibilidad para, previo acuerdo con sus jefes inmediatos, puedan acudir a realizar diligencias de urgencia como “una salida al veterinario” o “salir a comprar a la tienda”.

