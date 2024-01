Las licencias laborales permiten a los empleados ausentarse legalmente de sus labores por diversos motivos, incluyendo salud y asuntos familiares.

Entre las principales licencias remuneradas se encuentran la licencia por maternidad, que otorga 49 días de descanso prenatal y otros 49 de reposo posnatal; la licencia por paternidad, con 10 días de descanso extensibles en ciertos casos; y la licencia por lactancia, que proporciona una hora diaria para este fin hasta que el bebé cumpla un año.

Además, existen licencias especiales como la de adopción, para asistencia médica y terapia de rehabilitación de personas con discapacidad, y para atención de familiares con Alzheimer, entre otras.

Lidia Vílchez, socia del area laboral de PPU, menciona que “en el ámbito laboral, las licencias laborales, tanto con goce de haber como sin él, están rigurosamente definidas en la legislación. Sin embargo, en respuesta a las necesidades emergentes de los trabajadores y los cambios sociales, algunas de estas licencias se están actualizando y transformando.”

Pone como ejemplo a la modificación en la licencia por fallecimiento de familiares. Anteriormente otorgada sin goce de haber, esta licencia ha sido actualizada para ser remunerada. Esta modificación refleja una comprensión más profunda de la importancia del tiempo para el duelo y el apoyo familiar en momentos de pérdida.

Por otro lado, las licencias laborales sin goce de haber en Perú son autorizaciones otorgadas por el empleador por un tiempo acordado entre las partes, donde no se pagan los días no laborados y este tiempo no es computable para el cálculo de beneficios laborales. Estas licencias son una respuesta a necesidades específicas del trabajador, como estudios en el extranjero.

Durante estas licencias, se suspenden casi todos los beneficios laborales, aunque el trabajador no puede ser despedido a menos que sea por causas arbitrarias. El periodo de estas licencias es flexible y puede ser solicitado por cualquier trabajador en planilla.

Mauro Ugaz, Socio del Área Laboral de EY Perú, expresa su preocupación sobre la cantidad de días de licencia con goce de haber que puede tener un trabajador formal en Perú para el año 2024. “La legislación peruana ofrece para el 2024 una cantidad de 30 días de vacaciones mas 15 feriados, pero no se limitan, puede haber mas por licencia por maternidad, paternidad, adopción, descanso vacacional, incapacidad temporal (enfermedad o accidente), entre otras”.

Desde una perspectiva laboralista, es fundamental equilibrar los derechos de los trabajadores con las necesidades operativas de las empresas. Un número elevado de días de licencia remunerada puede tener un impacto significativo en la productividad y la gestión de recursos humanos de las empresas.

Por otro lado, estas licencias son esenciales para garantizar el bienestar y la protección de los empleados, particularmente en un contexto en el que la legislación laboral continúa evolucionando para atender mejor las necesidades de la fuerza laboral.

Así, mientras que la ampliación de las licencias laborales remuneradas refleja un compromiso positivo con los derechos de los trabajadores, también plantea desafíos para las empresas en términos de planificación y adaptación a estas normativas.

Es crucial que las políticas laborales mantengan un equilibrio que beneficie tanto a los empleados como a los empleadores, promoviendo un entorno laboral justo y productivo, concluyó.

Lista de licencias:

Tipo de Licencia Descripción Licencia por Maternidad 49 días de descanso prenatal y 49 días de reposo posnatal, con posibilidad de extensión en casos de nacimiento múltiple o discapacidad del bebé. Licencia por Paternidad 10 días después del parto, extensible a 20 días en casos de nacimiento múltiple o prematuro, y hasta 30 días si el menor tiene una discapacidad severa o enfermedad congénita terminal. Licencia por Lactancia Una hora diaria para lactar al bebé hasta que cumpla su primer año, extendible a dos horas diarias en caso de partos múltiples. Licencia por Adopción 30 días de descanso para empleados que adopten un menor de hasta 12 años. Permiso para Asistencia Médica y Terapia de Rehabilitación de Personas con Discapacidad 56 horas al año, que pueden ser tomadas de manera alternada. Permiso para Atención de Familiares con Alzheimer y Otras Demencias Un día al año, que puede ser solicitado por horas. Licencia por Violencia Familiar Suspensión de la relación laboral hasta por cinco meses sin goce de haber, otorgada por un juez. Licencia para Donar Sangre Permiso por el tiempo necesario para la donación. Licencia por Fallecimiento Para el caso de deceso de familiares cercanos. Licencia por Tratamiento de Tuberculosis Permiso específico para el tratamiento de esta enfermedad. Descanso Médico o por Accidente Para recuperación de enfermedades o accidentes. Permiso para Exámenes de Detección Temprana de Cáncer Incluyendo cáncer de mama y cuello uterino. Licencia para Exámenes Oncológicos Preventivos Permiso para realizarse chequeos preventivos. Permiso por Enfermedad Grave o Accidente Grave de Familiares Directos Depende Licencia por Declaración de Testigos Depende Licencia por Servicio Militar Depende Licencia Sindical Depende Permiso a Miembros del Comité o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo Depende Licencia para Trabajadores Seleccionados para Representar al Perú en Eventos Oficiales Nacionales e Internacionales Depende Licencia por Estudios de Posgrado, Especialización o Perfeccionamiento Depende Licencia por Capacitación Depende Licencia por Citación Expresa, Judicial, Militar o Policial Depende Licencia por Motivos Particulares Sin goce de haber. Licencia por Capacitación No Oficializada Sin goce de haber. Licencia para Bomberos Voluntarios Depende Otras 3 que se definen previo acuerdo con el empleador Depende

