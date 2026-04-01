La empresa Ajinomoto del Perú anunció el cambio en su gerencia general: Iwao Nishitani deja desde hoy 1 de abril de 2026 el cargo de CEO para asumir un puesto global en Tokio, mientras que Normando Filho toma el liderazgo de la operación en el país.

Normando Filho cuenta con más de 30 años de experiencia profesional, 25 de ellos dentro del Grupo Ajinomoto. Hasta antes de asumir el cargo en Perú, se desempeñaba como Business Director en Ajinomoto do Brasil, posición que ocupa desde 2014.

Previamente, fue Executive Manager de Sales and Trade Marketing durante más de una década en São Paulo, donde lideró estrategias comerciales, expansión de mercados y desarrollo de canales de venta en la industria de alimentos. Su experiencia incluye el trabajo con grandes cadenas como Walmart, Carrefour y CBD, así como la expansión de productos y fortalecimiento de redes de distribución.

Además, ha tenido responsabilidades en la expansión comercial en América Latina, así como experiencia en mercados como Argentina, Colombia y Tailandia, esta última considerada una de las operaciones más relevantes del grupo fuera de Japón.

Iwao Nishitani lideró Ajinomoto del Perú durante casi cuatro años.

El cambio se da tras la salida de Iwao Nishitani, quien estuvo al frente de Ajinomoto del Perú durante casi cuatro años. Desde hoy, el ejecutivo asume como Executive Officer del área de Green Business en la casa matriz del grupo en Tokio, como parte de su promoción a la alta dirección global.

“Trabajar en el Perú ha sido enriquecedor. Me llevo una gran admiración por el talento y la capacidad de este equipo para sacar adelante grandes ideas”, señaló.

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Gestión, inversión y resultados

El relevo en la gerencia se da en un contexto de expansión de la compañía en el mercado local y regional. En una entrevista previa con Diario Gestión, Nishitani señaló que la empresa alcanzó ingresos cercanos a los S/ 700 millones en su último ejercicio fiscal, con un crecimiento anual de 13%.

Asimismo, indicó que en los últimos años la compañía ha mantenido un crecimiento compuesto de doble dígito y ha fortalecido su presencia en categorías clave como sopas instantáneas y sazonadores, donde mantiene altas participaciones de mercado.

La estrategia de la empresa también contempla la expansión de exportaciones en la región, con presencia en mercados como Chile, Bolivia, Colombia y Ecuador, así como el desarrollo de nuevos destinos como Argentina.

Actualmente, se sabe que en el plano operativo se impulsa una estrategia de inversión superior a los S/ 130 millones proyectada al 2026, que incluye la ampliación de la capacidad de producción de sopas instantáneas y la expansión de la planta de salsa de soya.

Asimismo, en el último ejercicio, la empresa alcanzó una facturación cercana a los S/ 800 millones y logró cuadruplicar su utilidad operativa en un periodo de tres años, apoyada en mejoras de eficiencia.

Ajinomoto del Perú cuadruplicó su utilidad operativa en tres años.

Con este cambio, Ajinomoto del Perú inicia una nueva etapa bajo el liderazgo de Normando Filho, en un contexto marcado por expansión regional y consolidación en el mercado local.