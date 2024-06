Janina Caballero, gerente de marketing de Basa, detalló a Gestión que en el primer trimestre, frente al mismo periodo del año pasado, hubo una mayor innovación, tomando en cuenta que el número de productos puestos al mercado fueron mayores que el año anterior.

El objetivo trazado para los próximos siete meses es colocar 100 nuevos SKU. Hasta octubre del año pasado, el propósito para este 2024 era alcanzar 150 SKU. Esta cifra fue la que se reportó en el ejercicio posterior. “Tenemos varios proyectos en marcha. Apostamos por la innovación, que es la base para el crecimiento de la compañía”, precisó.

En esa línea, entre las innovaciones de este año -algunos ya se han puesto al mercado desde abril- se encuentran 2 SKU de la línea dirigida a bebés (asiento para comer e implemento para el baño denominado eduquit). “Este es un segmento con potencial para desarrollar, en planes está implementar 3 SKU adicionales de productos para la limpieza del niño que no se encuentran en el mercado local”, comentó.

Adicionalmente, en la línea comercial dirigida a emprendimientos, especialmente a restaurantes, Basa desarrolló -a inicios de año- instrumentos de cocina como salseros, pinzas y porta sachets, además de contenedores para guardar granos. “Esto último fue un desarrollo ad hoc que se hizo pensando en el emprendedor. En este segmento se han puesto al mercado 7 SKU”, afirmó.

Hacia adelante no se tiene previsto elaborar nuevos productos en la línea de mascotas, debido a que el crecimiento en la demanda de este tipo de productos, se detuvo, aunque estima que vuelva a crecer.

La ejecutiva recordó en 2022 ingresaron a la categoría de vidrio importado, en 2023 a textiles y para este año, aún no se tiene definido un nuevo rubro. “Estamos analizando oportunidades. No obstante, a lo que sí le estamos dando foco es la categoría de limpieza para el hogar con 10 SKU ya que estamos desarrollando -por ejemplo- escobillas, en la que no estábamos, además de jaladores de pelo de mascotas.”, aseveró.

