El Tren Urbano de Lima, operadora de la Línea 1 del Metro, presentó esta semana las etapas del plan de ampliación de la capacidad de este medio de transporte, que pretende pasar de los 630,000 pasajeros por día a más de 1 millón para el año 2031. El gerente general del concesionario, José Zárate, explicó que la ampliación se llevará a cabo en dos fases.

El funcionario destacó a Andina que la Línea 1 del Metro de Lima moviliza hoy más de 600,000 personas al día, conectando 11 distritos en 34.6 kilómetros entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

Según indicó, la demanda crece 11% anualmente y, con las futuras conexiones a la Línea 2, el Metropolitano y otros sistemas, aumentará aún más. Sin una ampliación, se acentuarán la sobreocupación y los tiempos de espera; de ahí la relevancia de la misma.

Primera fase de la ampliación

La primera fase de la ampliación contempla la intervención de la infraestructura del sistema. Esta primera fase está compuesta de tres etapas presentadas en un “cronograma referencial”, y en las primeras dos se esperan obtener los siguientes resultados:

Etapa 1:

Tiempo de espera entre trenes: 2.5 minutos

Pasajeros transportados a diario: más de 800,000

Plazo: 3.5 años aproximadamente

Etapa2:

Tiempo de espera entre trenes: 2 minutos

Pasajeros transportados a diario: más de 1 millón

Plazo: 4.5 años aproximadamente

En la tercera etapa, se contempla la instalación de sistema Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), una tecnología avanzada que busca gestionar el tráfico con mayor precisión y seguridad.

Zárate precisó que el inicio de esta fase depende de la firma de una adenda al contrato de concesión, objetivo que actualmente se trabaja con ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Cabe indicar que el presidente del directorio de ProInversón, Luis del Carpio, dijo en este mismo evento que la firma del contrato se realizaría en marzo o abril del 2026.

En una entrevista previa con Andina, Miguel González Bedoya, ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de Ositrán, informó que el ente regulador ha dado su visto bueno a la continuidad del proyecto inicial, a nivel de perfil, presentado por la concesionaria de la Línea 1 para ampliar la capacidad a un millón de pasajeros.

Puertas en andenes y recarga digital de tarjetas

Paralelamente a la ampliación de la capacidad, el Metro de Lima también tiene planeado hacer una serie de mejoras al sistema, como por ejemplo colocar puertas de andén “para evitar accidentes en la interface tren-andén”. De esa manera se reforzará la seguridad de cara al incremento del flujo de pasajeros.

También mencionó la “digitalización de la recarga”, en referencia a las tarjetas con las que los pasajeros acceden al servicio de transporte. “Las colas de recarga en la boletería se van a eliminar dando paso a un moderno sistema de ticketing”, precisó.

Segunda fase

Sobre la segunda fase de la ampliación de la capacidad de la línea 1, el funcionario indicó que para que esta se lleve a cabo dependerá de la firma de una segunda adenda al contrato con una inversión de US$ 700 millones tras la culminación de la tercera etapa.

En esta nueva etapa de se espera que el tiempo de espera entre trenes sea de solo 1.5 minutos y que se logre transportar a más de 1.2 millones de pasajeros.