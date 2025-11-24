Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Andina)
Línea 1 del Metro de Lima. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El Tren Urbano de Lima, operadora de la Línea 1 del Metro,El gerente general del concesionario, José Zárate, explicó que la ampliación se llevará a cabo en dos fases.

El funcionario destacó a que la Línea 1 del Metro de Lima moviliza hoy más de 600,000 personas al día, conectando 11 distritos en 34.6 kilómetros entre San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

Según indicó, la demanda crece 11% anualmente y, con las futuras conexiones a la Línea 2, el Metropolitano y otros sistemas, aumentará aún más.

LEA TAMBIÉN: ATU: más de 1,000 vehículos informales operan impunemente en la av. Javier Prado

Primera fase de la ampliación

La primera fase de la ampliación contempla la intervención de la infraestructura del sistema. Esta primera fase está compuesta de tres etapas presentadas en un “cronograma referencial”, y en las primeras dos se esperan obtener los siguientes resultados:

Etapa 1:

  • Tiempo de espera entre trenes: 2.5 minutos
  • Pasajeros transportados a diario: más de 800,000
  • Plazo: 3.5 años aproximadamente

Etapa2:

  • Tiempo de espera entre trenes: 2 minutos
  • Pasajeros transportados a diario: más de 1 millón
  • Plazo: 4.5 años aproximadamente

En la tercera etapa, se contempla la instalación de sistema Control de Trenes Basado en Comunicaciones (CBTC), una tecnología avanzada que busca gestionar el tráfico con mayor precisión y seguridad.

Zárate precisó que el inicio de esta fase depende de la firma de una adenda al contrato de concesión, objetivo que actualmente se trabaja con ProInversión y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Cabe indicar que el presidente del directorio de ProInversón, Luis del Carpio, dijo en este mismo evento que la firma del contrato se realizaría en marzo o abril del 2026.

En una entrevista previa con Andina, Miguel González Bedoya, ejecutivo de la Jefatura de Contratos Ferroviarios y del Metro de Lima y Callao de Ositrán, informó que el ente regulador ha dado su visto bueno a la continuidad del proyecto inicial, a nivel de perfil, presentado por la concesionaria de la Línea 1 para ampliar la capacidad a un millón de pasajeros.

Puertas en andenes y recarga digital de tarjetas

Paralelamente a la ampliación de la capacidad, el Metro de Lima también tiene planeado hacer una serie de mejoras al sistema, como por ejemplo colocar puertas de andén “para evitar accidentes en la interface tren-andén”. De esa manera se reforzará la seguridad de cara al incremento del flujo de pasajeros.

También mencionó la “digitalización de la recarga”, en referencia a las tarjetas con las que los pasajeros acceden al servicio de transporte. “Las colas de recarga en la boletería se van a eliminar dando paso a un moderno sistema de ticketing”, precisó.

Segunda fase

Sobre la segunda fase de la ampliación de la capacidad de la línea 1, el funcionario indicó que para que esta se lleve a cabo dependerá de la firma de una segunda adenda al contrato con una inversión de US$ 700 millones tras la culminación de la tercera etapa.

En esta nueva etapa de se espera que el tiempo de espera entre trenes sea de solo 1.5 minutos y que se logre transportar a más de 1.2 millones de pasajeros.

TE PUEDE INTERESAR

CIADI mantiene suspensión del laudo de la Línea 2 del Metro de Lima en favor del Estado
MEF ahora descarta modelo híbrido APP y G2G para Líneas 3 y 4 del Metro de Lima
Metro de Lima y aeropuertos concentran casi US$ 9 de cada US$ 10 invertidos en obras de transporte
Metro de Lima y Callao: Aerodirecto Sur y Centro modifican recorrido por obras de la Línea 4

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.