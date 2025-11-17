Ante el incremento de demanda del servicio, la concesionaria de la Línea 1 del Metro de Lima anunció que la viabilidad de ampliación de la capacidad de transporte estaría lista en diciembre.

En conversación con la prensa, el presidente del Directorio de Metro de Lima la Línea 1, Manuel Wu, indicó que se viene trabajando en la viabilidad con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

“Estamos centrados ahora en trabajar técnicamente en definir el alcance de cuántos trenes (se requiere), las obras eléctricas, cuántas estaciones hay que mejorar, cuántas cocheras. Hoy día estamos centrados en la viabilidad que esperamos con ProInversión terminarla en diciembre”, indicó.

Línea 1 del Metro de Lima implementa control de tarjetas para reducir reventa de pasajes y tarjetas con saldos millonarios. (Foto: Ositran)

Luego de la viabilidad que se trabaja, el representante de la Línea 1 precisó que el próximo año se evaluará el acuerdo respecto al plazo de ejecución y financiamiento.

Por ahora, indicó, el financiamiento aún no se ha discutido con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) .

“El nuevo acuerdo será el próximo año y ahí recién se definirá la parte de financiamiento. No tenemos anuncio de ninguna tarifa ni cambio actualmente”, refirió.

En ese sentido, indicó que el titular del MTC, Aldo Prieto, ha mostrado voluntad política de avanzar con el acuerdo.

“Hoy día (el ministro Prieto) mencionó que el país lo necesita y la ATU también ha hecho una actualización de un nuevo plan de nuevas líneas de metro; la línea 1 es parte del plan, claramente, con línea 2 y otras. Si no hay una interconexión de capacidad no tiene sentido el proyecto”, añadió.

Wu reiteró que es necesaria la ampliación de capacidad debido a que la demanda lo requiere y se pasaría de transportar más de 600,000 personas a cerca de un millón. La implementación del plan, que implicaría traer más trenes y reforzar la parte eléctrica, tomaría alrededor de cuatro años.