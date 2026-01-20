La población de China, el segundo país más poblado del mundo, disminuyó en alrededor de 3,39 millones de personas en 2025, afectada por un nuevo récord negativo de natalidad y el acelerado envejecimiento de su población, según datos oficiales difundidos este lunes por la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Con este resultado, el gigante asiático registra su cuarto año consecutivo de caída demográfica. En 2022, el número de habitantes se redujo en 850,000 personas, marcando el primer descenso desde 1961, cuando la hambruna derivada del fallido Gran Salto Adelante impactó en la población.

A ello siguieron contracciones de 2.08 millones en 2023 y de 1.39 millones en 2024.

Durante 2025, China contabilizó 7.92 millones de nacimientos, una fuerte disminución frente a los 9.54 millones registrados el año previo y el nivel más bajo desde la fundación de la República Popular en 1949, incluso por debajo de los 9.02 millones observados en 2023.

China registró en 2025 su cuarto año consecutivo de descenso poblacional, en un contexto de menor número de nacimientos y mayor mortalidad. Foto: EFE.

Pese a las diversas políticas impulsadas por autoridades locales y nacionales para promover una denominada “sociedad favorable a la crianza”, la tasa de natalidad también descendió a un mínimo histórico, con 5.63 nacimientos por cada 1,000 habitantes.

Desde 2021, el país permite a las parejas tener hasta tres hijos, aunque la medida no logró revertir la tendencia, principalmente por los altos costos asociados a la crianza y la prioridad que muchos ciudadanos otorgan a su desarrollo profesional. En el XX Congreso del Partido Comunista Chino, celebrado en 2022, se subrayó la necesidad de reducir los costos del embarazo, el parto, la educación y la crianza, mientras que el presidente Xi Jinping calificó la crisis demográfica como un “asunto vital”.

En paralelo, China registró en 2025 un total de 11.31 millones de fallecimientos, con una tasa de mortalidad de 8,04 por cada 1,000 habitantes, superior al 7,76 reportado el año anterior.

De este modo, el país cerró el año con una población de 1.404,89 millones de personas, frente a los 1.408,28 millones contabilizados al término de 2024.

Con información de EFE.