América Tv ha transitado de un share de audiencia promedio de 47% a 52% por transmisión de partidos del Mundial 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
América Tv ha transitado de un share de audiencia promedio de 47% a 52% por transmisión de partidos del Mundial 2026. (Photo by YURI CORTEZ / AFP)
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Mayumi García
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En diálogo con Gestión, el gerente general de América Multimedia, Fernando Muñiz, detalla el impacto que viene teniendo la transmisión de los encuentros del Mundial 2026 en las cifras de audiencia de la casa televisora.

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