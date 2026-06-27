¿Qué balance hay de la operación de América Multimedia para esta primera parte del año?

Hemos superado nuestras propias metas. Solo para tener una referencia de este avance, podemos decir que hoy concentramos el 64% del market share de publicidad, lo que refleja la confianza de los anunciantes en nuestro alcance. En conclusión, tenemos logrados nuestros objetivos de ingresos, rating, audiencia, márgenes y alcance.

¿Qué proyectos hay para el segundo semestre del año?

Estamos negociando nuevos contenidos deportivos en vivo, cuyos acuerdos aún no están cerrados. También continuaremos fortaleciendo nuestra oferta de entretenimiento con nuevos programas y producciones de ficción. Somos un canal de entretenimiento y debemos mantener una oferta diversa que incluya deportes, noticias, ficción y entretenimiento.

¿Se vienen nuevos proyectos para los estudios de Pachacámac?

Venimos desarrollando nuevos proyectos y buscamos aprovechar los incentivos para producciones nacionales e internacionales. Estamos en conversaciones con empresas de Ecuador y Colombia para realizar coproducciones, sea en ficción, entretenimiento o realities, a partir del uso de los estudios de Pachacámac

¿Hay desembolsos previstos para lo que queda del año?

Las inversiones previstas para este año ya fueron ejecutadas. Sin embargo, el otro año sí evaluamos ampliar nuestra infraestructura digital e incorporar nuevas cabinas para podcast y otros proyectos que definiremos en su momento.

Gerente general de América Multimedia, Fernando Muñiz. (Foto: América Multimedia)

Capitalizando el Mundial 2026

La transmisión de partidos del Mundial 2026, ¿cómo viene impactando en los números de audiencia de América Televisión?

Los resultados han sido positivos. Antes del Mundial registrábamos un share de audiencia promedio de 47% y ahora estamos en 52%. En miles de personas, pasamos de un promedio 434,000 por minuto, a 513,000 personas viendo el canal por minuto. Los picos de audiencia están directamente relacionados con los horarios en que se transmiten los partidos.

¿Qué encuentros han sido representativos a nivel de audiencia?

El partido entre México y Sudáfrica alcanzó un 70% de share en televisión abierta y llegamos a 1,800,000 personas. El Argentina versus Argelia registró un 74% del share y un alcance de 3,000,000 personas. Brasil frente a Marruecos obtuvo un 82% de share, con un alcance de 1,900,000 televidentes. Son cifras muy positivas, producto no solo del Mundial, sino también del trabajo previo de construcción de audiencia.

En la propuesta digital, ¿también se dinamizan los números?

Son muy favorables. Por ejemplo, en el partido de Argentina tuvimos 300,000 personas conectadas por América tvGO, que transmite en simultáneo los encuentros de la televisión. No obstante, para la plataforma digital hemos reservado ocho partidos exclusivos, que al no estar en señal abierta incentivan a que más personas descarguen la aplicación gratuita. Hoy, estamos cerca de alcanzar los 10 millones de usuarios registrados.

¿Los derechos que adquirieron son para cuántos partidos en total?

Contamos con los derechos de 40 partidos.

¿Qué expectativas tienen para las próximas semanas del Mundial?

Esperamos que la audiencia siga creciendo conforme avance el torneo, especialmente en la fase de eliminación directa, cuando los partidos adquieren mayor relevancia. Sin embargo, somos muy conscientes de que los eventos deportivos funcionan como un impulso inicial, que definitivamente ayuda a acelerar el crecimiento, luego es necesario sostener la audiencia con otros contenidos. Nosotros ya éramos líderes antes del Mundial, con un promedio de 47% del share.