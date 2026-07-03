El fin de semana del 4 de julio en Estados Unidos enfrenta serias complicaciones debido a una ola de altas temperaturas que amenaza con saturar el servicio eléctrico por la sobredemanda energética, un panorama que genera alertas por el bienestar de los ciudadanos como por las posibles afectaciones en los viajes de la temporada. Los detalles completos en los siguientes párrafos.

Para este fin de semana, las regiones Centro y Este del país se mantienen bajo alerta por calor extremo. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), las temperaturas podrían alcanzar hasta 105 °F, logrando superar récords históricos.

De concretarse dichos registros, se eleva la posibilidad de que los habitantes presenten complicaciones de salud ante esta ola de calor intenso, especialmente los sectores vulnerables y quienes no cuentan con sistemas de ventilación o aire acondicionado.

Ante las altas temperaturas que se registran en EE. UU., decenas de familias recurren a sus aires acondicionados para mitigar el bochorno. (Crédito: Imagen referencial creada por Mix Gestión usando la IA de Gemini)

Cómo está afectando el calor extremo a las redes eléctricas de EE. UU.

Además de este riesgo, la red eléctrica del país podría colapsar. Para el presente día, JPM Interconnection declaró una emergencia federal con la finalidad de que se recorte el consumo eléctrico en su territorio. Según lo señalado por CNBC , la medida puede impactar a millones de habitantes que residen en el Atlántico Medio y Washington D.C.

Una data otorgada por la Administración de Información Energética (EIA, por sus siglas en inglés) aumentó la preocupación: los precios mayoristas de electricidad se han elevado exponencialmente el pasado jueves 2 de julio en Nueva Inglaterra (243%) y Nueva York (101%).

La razón se debe a la alta demanda de aire acondicionado que están usando los habitantes de ambos estados . Como consecuencia, se crean riesgos de sobrecarga, se incrementan los costos para distribuidores y consumidores, y resultan afectadas las poblaciones vulnerables.

Ante la situación, el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, solicitó a sus ciudadanos reducir el consumo de energía. Para ello, recomendó subir los aires acondicionados a 78 °F, apagar equipos que no se usan y programar lavadoras en horas de menor demanda.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, recomendó a sus ciudadanos que eviten exponerse por tiempos prolongados bajo el sol. (Crédito: Vincent Alban / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Se registrarán retrasos en los viajes durante la semana del Día de la Independencia

Ante el consumo excesivo de energía por parte de los habitantes para mitigar el calor extremo, las autoridades ferroviarias advirtieron que posiblemente se registren retrasos en sus servicios o sus transportes se trasladen a velocidades reducidas durante este fin de semana.

Por su parte, Delta Airlines comunicó a sus usuarios que se exonerará los cargos por modificación de boletos a aquellos que tienen itinerarios programados mediante el Aeropuerto de LaGuardia de Nueva York durante el transcurso de esta semana.