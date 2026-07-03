Una intensa y peligrosa ola de calor extremo se ha reforzado en la costa este de Estados Unidos, afectando a millones de personas justo en la antesala de las celebraciones del 4 de julio. Este episodio, que se prolonga desde hace varios días, ha registrado temperaturas récord, puesto bajo presión las redes eléctricas y forzado la cancelación o modificación de múltiples eventos al aire libre en el marco del 250 aniversario de la Independencia del país. A continuación, se detallan los desfiles, fuegos artificiales y celebraciones que han sido cancelados o reprogramados debido a las adversas condiciones meteorológicas.

En ciudades como Filadelfia, Washington D.C. y distintas regiones de Pensilvania, las altas temperaturas, que superan los 100 grados Fahrenheit y se sienten aún más intensas por la humedad, han convertido las celebraciones en un riesgo para la salud pública.

En EE.UU., la ola de calor extremo ha obligado a cancelar eventos del 4 de julio por riesgos para la salud. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

En Filadelfia, por ejemplo, el tradicional desfile “Salute to Independence Semiquincentennial Parade” fue cancelado tras registrarse temperaturas récord de hasta 103 grados y una ola de calor que ya supera varios días consecutivos. Organizadores señalaron que la decisión se tomó por seguridad, tras varios incidentes relacionados con el calor en eventos recientes.

También en la región de Washington D.C., varias actividades del programa “Salute to America” y celebraciones del 4 de julio han sido reprogramadas o ajustadas. En otros condados, como Montgomery y Prince George’s, desfiles y fiestas comunitarias han sido cancelados o aplazados.

Eventos del 4 de julio cancelados o afectados por la ola de calor en EE.UU.

Estado / Región Evento Situación Pensilvania (Filadelfia) Salute to Independence Semiquincentennial Parade Cancelado Pensilvania (York County) Celebración America 250 en West York Borough Cancelado Pensilvania (Dauphin County) Ice Cream Social histórico Reprogramado (5 de julio) Pensilvania (Millersburg) Show de fuegos artificiales Reprogramado (10 de julio) Pensilvania (Lancaster County) Lancaster Central Market actividades Cierre temprano Washington D.C. Salute to America (accesos al evento) Ajustado (horarios modificados) Maryland (Prince George’s County) Desfile de Independencia en Laurel Cancelado / reprogramado Maryland (Montgomery County) Takoma Park 4th of July parade Cancelado Virginia (Richmond) Dogwood Dell fireworks celebration Cancelado Colorado (varias ciudades) Fuegos artificiales del 4 de julio Cancelados o pospuestos Nueva York (Watertown) Concierto y fuegos artificiales Cancelado

La ola de calor también ha afectado el centro y oeste del país, donde en Colorado varias ciudades cancelaron fuegos artificiales debido al alto riesgo de incendios forestales, mientras que en otras zonas se mantiene la incertidumbre por las condiciones climáticas extremas.

En Filadelfia, los organizadores explicaron que intentaron mantener el evento, pero la combinación de temperaturas extremas y el riesgo para participantes hizo imposible su realización. “No podemos realizar un evento de esta magnitud bajo estas condiciones peligrosas”, señalaron.

Autoridades en EE.UU. advierten que la ola de calor extremo podría seguir impactando las actividades del 4 de julio. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini

Aunque algunas celebraciones aún se mantienen con ajustes, como conciertos nocturnos o eventos reprogramados a horarios más tardíos, las autoridades recomiendan evitar la exposición prolongada al calor, mantenerse hidratado y buscar espacios con sombra o refrigeración.

La ola de calor continúa avanzando hacia el fin de semana, lo que podría generar más cancelaciones o modificaciones en las celebraciones del Día de la Independencia en Estados Unidos.