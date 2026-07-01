La prohibición busca reducir el riesgo de incendios forestales durante las celebraciones del 4 de julio. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini
La prohibición busca reducir el riesgo de incendios forestales durante las celebraciones del 4 de julio. | Crédito: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini
Oscar Guerrero Tello
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Cada 4 de julio, millones de estadounidenses celebran el Día de la Independencia con espectáculos de fuegos artificiales en hogares, parques y espacios públicos. Sin embargo, este año varias zonas de no podrán mantener esa tradición. El alto riesgo de incendios forestales, la sequía y la intensa ola de calor han llevado a estados y autoridades locales a restringir o prohibir el uso de pirotecnia. A continuación, te mostramos cuáles son los lugares donde estas medidas ya están en vigor.

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En el marco de las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos, algunas comunidades han pedido a los residentes dejar la pirotecnia a un lado para evitar emergencias. El resultado es un mapa fragmentado donde no todos podrán encender la noche con explosiones de color.

Un país entre la tradición y el riesgo

Los fuegos artificiales son una de las expresiones más populares del Día de la Independencia. Cada año, los estadounidenses gastan alrededor de 2.2 mil millones de dólares en estos productos, lo que convierte al 4 de julio en el mayor evento de pirotecnia casera del país.

Pero esa tradición también implica riesgos importantes. Según la Asociación Nacional de Protección contra Incendios, en 2024 los fuegos artificiales provocaron aproximadamente 34,079 incendios. Además, el impacto en estas fechas es especialmente crítico: los incendios de vegetación pueden multiplicarse por más de cinco veces en comparación con un día normal.

En este contexto, muchas autoridades han optado por restricciones para evitar que una celebración termine en emergencia.

Las restricciones buscan prevenir nuevos incendios durante las celebraciones del 4 de julio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini
Las restricciones buscan prevenir nuevos incendios durante las celebraciones del 4 de julio. | Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini

Zonas donde se han impuesto restricciones o prohibiciones

A continuación, un resumen de los principales lugares que han limitado el uso de fuegos artificiales este 4 de julio:

LugarTipo de restricciónMotivo principalDetalles clave
UtahProhibición temporal de fuegos artificiales personalesSequía extrema e incendios forestalesOrden de emergencia del 2 al 5 de julio por condiciones de riesgo extremo
Nebraska PanhandleProhibiciones locales y municipalesSequía excepcional y alto riesgo de incendiosVarias jurisdicciones como Box Butte, Kimball y Dawes han restringido su uso; sanciones económicas y posibles arrestos
Oklahoma CityProhibición para uso civil de fuegos artificialesSeguridad pública y orden local vigenteRestricción histórica desde 1912 dentro de los límites de la ciudad
OklahomaVenta permitida a nivel estatal, pero con restricciones localesRegulación desigual entre ciudadesAlgunas ciudades mantienen prohibiciones pese a la ley estatal que amplía la venta
Fort Worth, TexasProhibición de venta y uso de fuegos artificialesSeguridad pública y orden local vigenteTener o encender dentro de la ciudad puede generar multas de hasta $2,000

Un país con reglas diferentes según el estado

Las restricciones muestran una realidad cada vez más común en Estados Unidos: las normas sobre fuegos artificiales no son uniformes y dependen del nivel local.

Mientras algunos estados endurecen medidas por el riesgo de incendios, otros mantienen tradiciones más flexibles. Esta diferencia hace que la experiencia del 4 de julio varíe significativamente dependiendo del lugar.

Antes de celebrar, verifica si en tu estado está permitido el uso de fuegos artificiales. | Crédito: AFP
Antes de celebrar, verifica si en tu estado está permitido el uso de fuegos artificiales. | Crédito: AFP

Un llamado a la precaución

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos verificar las regulaciones específicas de su ciudad o estado antes de utilizar fuegos artificiales. En condiciones de sequía y clima extremo, una sola chispa puede desencadenar incendios de gran magnitud.

Este 4 de julio, la celebración continúa, pero en muchas regiones de Estados Unidos, el cielo no se iluminará con fuegos artificiales, sino con la advertencia de un riesgo que no puede ignorarse.

SOBRE EL AUTOR

Escribo sobre clima en EE.UU., procesos migratorios y frases para fechas clave que conectan con la vida cotidiana, siempre con la mirada puesta en las necesidades de la comunidad latina. Con 15 años de experiencia en medios digitales, mi trabajo se orienta a informar con claridad y generar contenido relevante que responda a lo que la gente busca.

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