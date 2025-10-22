El Gobierno de José Jerí retiró del cargo de representante y/o embajador del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al expremier Gustavo Adrianzén, así como a otros diplomáticos que fueron nombrados durante la gestión de Dina Boluarte.

La decisión quedó plasmada en una Resolución Suprema publicada esta mañana en el Diario Oficial El Peruano, que lleva las firmas del canciller Hugo de Zela y de Jerí.

Como se recuerda, Adrianzén había sido designado en dicho puesto el pasado 4 de julio, luego de que Boluarte lo reemplazara en la PCM por Eduardo Arana.

Otro de los diplomáticos que fue retirado de su cargo de embajador del Perú en Estados Unidos es Alfredo Ferrero, quien había sido designado en dicho puesto el pasado 26 de febrero.

La Cancillería también dispuso la salida de otros embajadores nombrados durante el gobierno anterior. Estos son: José Luis Sardón (representante del Perú ante la Organización de los Estados Americanos-OEA), Luis Chuquihuara (representante del Perú ante Organismos Internacionales con sede en Suiza), Carlos Hakansson (embajador peruano en Costa Rica) y Javier Manuel Paulinich (embajador en India, Sri Lanka, Nueva Delhi, Bangladesh y Maldivas).

LUIS IBERICO PERMANECE EN EMBAJADA EN ESPAÑA

A diferencia de los diplomáticos antes mencionados, el excongresista de Alianza para el Progreso (APP), Luis Iberico, permanecerá como embajador del Perú en España

Si bien en la resolución suprema se oficializa la decisión del Ejecutivo de dar por terminadas sus funciones como embajador del Perú en España y Andorra, una resolución siguiente lo vuelve a designar en el cargo solo en el caso de España.

Iberico había sido designado el pasado 3 de julio del 2024 como embajador del Perú ante el Reino de España, con las firmas de Boluarte y del entonces ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer.