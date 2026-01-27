El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente, informó que el río Ucayali se encuentra en umbral hidrológico rojo en la estación hidrológica Requena.

Esta situación pone en riesgo a los centros poblados asentados en zonas bajas e inundables, tales como Requena, Santa Rosa, 11 de Agosto, Yanallpa, Nuevo Progreso y Nueva Florida, en el departamento de Loreto.

De acuerdo con los registros hidrológicos, al lunes 26 de enero de 2026 a las 06:00 h, el nivel del río Ucayali en la estación Requena alcanzó los 129.25 m s.n.m., evidenciando una tendencia ascendente entre 3 a 13 cm en promedio desde el 6 de enero.

En tanto, aguas arriba, la estación Contamana y CoHidro-Pucallpa registra niveles en umbral naranja, también con una tendencia ascendente. Esto evidencia una condición hidrológica crítica en gran parte del tramo medio del río Ucayali.

Senamhi exhortó a la población y a las autoridades locales a mantenerse en permanente vigilancia, evitar actividades cercanas al río, no cruzar zonas inundadas. Foto: Senamhi

Asimismo, de acuerdo al aviso meteorológico N°26 vigente sobre Lluvias en la selva, se prevén precipitaciones de intensidad fuerte a moderada durante las próximas 48 h.

Estas lluvias podrían generar nuevos incrementos en los niveles del río Ucayali y agravar las zonas vulnerables ya afectadas por erosión hídrica.

Ante este escenario, el Senamhi exhortó a la población y a las autoridades locales a mantenerse en permanente vigilancia, evitar actividades cercanas al río, no cruzar zonas inundadas y seguir las recomendaciones de los organismos de respuesta y defensa civil.