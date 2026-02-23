Estados Unidos amaneció este lunes 23 de enero con una “triple crisis” aérea que golpea de lleno a miles de viajeros, ¿a qué se debe? Las últimas horas han estado marcadas por el impacto de un ciclón bomba en el noreste que ha paralizado Nueva York, el cierre del TSA PreCheck en medio del caos por el cierre parcial del gobierno y la suspensión de vuelos hacia Guadalajara y Puerto Vallarta por la violencia tras la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto ha motivado que miles de vuelos se retrasen o cancelen y aquí te explico qué hacer si afrontas este problema ya que aerolíneas como Volaris, Delta y United permiten cambios sin cargos ante la imposibilidad de volar de forma segura.

Origen de la “Triple crisis” aérea en EE.UU.

Lo primero que debes saber es que el noreste de Estados Unidos está bajo una potente tormenta invernal con condiciones de ciclón bomba, que ya dejó a más de 40 millones de personas bajo alertas de ventisca entre Virginia y Maine, con especial impacto en Nueva York, Boston y Filadelfia, según detallan desde Univision. La plataforma FlightAware reportó más de 3,000 vuelos cancelados en el país, lo que para muchos significa perder conexiones internacionales, noches inesperadas en hoteles cercanos a los aeropuertos y cambios de itinerario de última hora.

A esto se suma la incertidumbre en los filtros de seguridad: el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció que el programa TSA PreCheck, junto con Global Entry, sería suspendido por el cierre parcial del gobierno, generando alarma entre millones de viajeros frecuentes. La primera línea de impacto se ve en aeropuertos con gran presencia de hispanos, como LAX, JFK, Miami y Houston, donde las filas estándar de seguridad podrían duplicar o triplicar los tiempos de espera sin el flujo más ágil de PreCheck.

Por último, la tercera pieza de esta crisis aérea tiene que ver con la muerte de Nemesio “El Mencho” Oseguera Cervantes en un operativo militar en Tapalpa, Jalisco. Esto desató una ola de violencia con bloqueos, incendios de vehículos y ataques en varios estados del occidente de México. La respuesta de los cárteles obligó a activar “Código Rojo” en Jalisco y aeropuertos clave como Guadalajara (GDL) y Puerto Vallarta (PVR) reportan cientos de cancelaciones y suspensiones de vuelos, especialmente de aerolíneas de Estados Unidos y Canadá que decidieron frenar operaciones por seguridad, según destacan desde CNBC.

El Departamento de Estado de EE.UU. recomendó a ciudadanos estadounidenses permanecer en interiores en varias regiones, incluyendo Jalisco y otros estados con incidentes violentos, mientras muchas aerolíneas suspenden rutas hacia Guadalajara, Puerto Vallarta y otros destinos del Pacífico mexicano.

El viaje de miles puede verse atrapado entre la nieve del noreste, la tensión en los filtros de seguridad de EE.UU. y la violencia al otro lado de la frontera. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Listado de aeropuertos aeropuertos más afectados por la “triple crisis”

Hoy lunes 23 de febrero, los aeropuertos más golpeados para viajeros que vuelan hacia/desde Estados Unidos y México se concentran en tres frentes: noreste por tormenta, costa oeste por filas y tensiones en seguridad, y occidente de México por violencia.

Noreste de EE.UU. (ciclón bomba y cancelaciones masivas)

Aeropuerto JFK, Nueva York (JFK): fuertes cancelaciones y retrasos, posibilidad de pausas en despegues y aterrizajes por visibilidad casi nula y pistas cubiertas de nieve.

Aeropuerto LaGuardia, Nueva York (LGA): operaciones muy limitadas, alta tasa de vuelos cancelados, especialmente conexiones domésticas hacia el Medio Oeste y el sur.

Aeropuerto Newark Liberty, Nueva Jersey (EWR): cancelaciones masivas y demoras prolongadas, afectando conexiones internacionales, incluyendo vuelos a México y el Caribe.

Aeropuerto Logan de Boston (BOS): afectado por condiciones de ventisca, recorte de operaciones y suspensión de numerosas salidas.

Costa oeste y grandes hubs de EE.UU. (impacto en seguridad y conexiones)

Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, LAX: aumento de filas y tiempos de espera ante la incertidumbre en TSA PreCheck, además de pasajeros varados por cancelaciones hacia México.

Aeropuertos de Seattle, Houston, Dallas, Chicago y Miami: registran cancelaciones de vuelos hacia Puerto Vallarta y Guadalajara por decisiones de aerolíneas estadounidenses y canadienses.

México (violencia tras la muerte de “El Mencho”)

Aeropuerto Internacional de Guadalajara (GDL): cancelaciones y retrasos significativos, escenas de caos en terminal, funcionamiento bajo resguardo militar y afectación de vuelos desde/hacia EE.UU. y Canadá.

Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta (PVR): más del 50% de sus vuelos cancelados, suspensión casi total de operaciones internacionales; rutas desde Estados Unidos y Canadá temporalmente detenidas.

Otros aeropuertos con afectaciones colaterales: Manzanillo, Tepic y algunos destinos del Pacífico reportan cancelaciones y recortes de operación por bloqueos viales y riesgos de seguridad en la región.

Estar bien informado, moverse únicamente con instrucciones oficiales y exigir tus derechos como pasajero a través de canales formales es la mejor defensa frente a esta triple crisis. (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

¿Qué hacer si te cancelan el vuelo? Guía práctica para hispanos en EE.UU.

Si eres viajero hispano en Estados Unidos y tu vuelo ha sido cancelado por el ciclón bomba, el caos del TSA PreCheck o la violencia en México, hay pasos clave que recomiendan las aerolíneas y autoridades para proteger tu bolsillo y tu seguridad.