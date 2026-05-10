La temperatura nocturna descenderá, de moderada a extrema intensidad en la selva, desde este domingo 10 al martes 12 de mayo, debido al primer friaje del año.

En la selva sur se esperan valores cercanos a los 15°C, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi).

Asimismo, se espera ráfagas de viento con velocidades alrededor de los 55 km/h, informó la Agencia Andina.

Están en alerta por posible afectación los departamentos de Cusco (provincia de Quispicanchi), Madre de Dios (Tambopata, Manu, Tahuamanu) y Puno (Carabya, Sandia).

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Ante esta situación, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura, así como cubrirse la cabeza, el rostro y la boca para evitar el ingreso de aire frío a los pulmones.

Indeci recomienda tomar las medidas necesarias para cuidar la salud, como evitar la exposición al cambio brusco de temperatura. (Foto: Andina)

Asimismo, es necesario usar ropa de abrigo como chompas, guantes, gorros y proteger a niños y ancianos. En caso de presentarse alguna infección respiratoria, se debe evacuar inmediatamente hacia el centro de salud más cercano.

Se sugiere, además, consumir bebidas calientes, frutas, vegetales frescos, azúcar, dulces y grasas para incrementar la capacidad de resistencia al frío y almacenar en un lugar seguro los alimentos y agua potable.