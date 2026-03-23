Mediante la Resolución SBS N.° 00318-2026, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) declaró la disolución de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Integraperu, al haber incurrido en la causal de inactividad.

Ante tal situación, los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/ 5,000 por depositante, conforme lo dispuesto por la Ley N° 30822 y la Resolución SBS N° 5061-2008 y sus modificatorias.

El pago de los depósitos – que se encuentren cubiertos por el FSDC – se iniciará el sábado 21 de marzo en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional.

La activación del FSDC reafirma su rol fundamental de proteger los depósitos de los socios depositantes, lo que a su vez contribuye con el fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.

Antes de acercarse a las oficinas del Banco de la Nación a realizar el cobro los socios ahorristas deberán ingresar a la dirección de internet https://www.sbs.gob.pe/app/EntidadLiquidacion/Paginas/EntidadLiquidacion.aspx, para verificar si se encuentra considerado en el listado.