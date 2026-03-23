SBS. (Foto: GEC)
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Mediante la Resolución SBS N.° 00318-2026,

Ante tal situación, los depósitos de los socios se encuentran protegidos por el Fondo de Seguro de Depósitos Cooperativo (FSDC) hasta por el monto máximo de cobertura, el cual asciende a S/ 5,000 por depositante, conforme lo dispuesto por la Ley N° 30822 y la Resolución SBS N° 5061-2008 y sus modificatorias.

El pago de los depósitos – que se encuentren cubiertos por el FSDC – se iniciará el sábado 21 de marzo en las oficinas del Banco de la Nación a nivel nacional.

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La activación del FSDC reafirma su rol fundamental de proteger los depósitos de los socios depositantes, lo que a su vez contribuye con el fortalecimiento de la confianza del público en el sistema cooperativo.

Antes de acercarse a las oficinas del Banco de la Nación a realizar el cobro los socios ahorristas deberán ingresar a la dirección de internet https://www.sbs.gob.pe/app/EntidadLiquidacion/Paginas/EntidadLiquidacion.aspx, para verificar si se encuentra considerado en el listado.

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