El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que una nueva masa de aire frío ingresará al país este fin de semana, marcando el vigesimocuarto friaje del año.

El fenómeno impactará principalmente en la selva sur, central y norte, entre el 18 y 20 de octubre, con descensos de temperatura, lluvias de moderada a fuerte intensidad y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h.

Según el pronóstico, el friaje ingresará por la selva sur durante la noche del sábado y avanzará progresivamente hacia las regiones centrales y del norte amazónico.

“Durante este periodo se prevén lluvias acompañadas de tormentas eléctricas y una densa cobertura nubosa durante gran parte del día”, informó el Senamhi en un comunicado oficial.

Regiones bajo alerta

En la selva sur, el organismo anticipa un descenso notable de la temperatura diurna, con sensación de frío durante las primeras horas del día y mayor humedad por las noches. En la selva central, particularmente en el sur de Ucayali, se espera una disminución de las temperaturas máximas y noches más frescas debido a la persistente nubosidad.

El Senamhi recomendó a la población adoptar medidas preventivas ante posibles impactos en la salud y actividades agrícolas, así como estar atentos a los avisos meteorológicos actualizados.

¿Qué es el friaje?

El friaje es un fenómeno meteorológico que se origina por el ingreso de masas de aire frío provenientes de la Antártida hacia el continente sudamericano. Al alcanzar la selva peruana, provoca un brusco descenso de temperaturas, lluvias intensas y fuertes vientos, que se desplazan de sur a norte.

Este tipo de eventos puede repetirse varias veces al año y suelen alterar temporalmente las condiciones del clima amazónico, afectando tanto a las poblaciones rurales como urbanas.

“El friaje inicia con lluvias de moderada a fuerte intensidad, tormentas eléctricas y viento que se desplaza de sur a norte. Las temperaturas máximas disminuyen por la cobertura nubosa”, explicó el Senamhi.

El organismo mantiene vigilancia permanente del evento y no descarta que las condiciones frías se prolonguen más allá del lunes 20, dependiendo de la intensidad del sistema atmosférico.