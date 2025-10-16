Desde este sábado 18 la selva peruana afrontará el vigésimo cuarto friaje del año. (Foto: Andina)
El , organismo adscrito al , advirtió sobre el próximo arribo del vigésimo cuarto friaje del año, que golpeará a varias regiones de la selva del país.

A través de un comunicado, informaron que este evento meteorológico ingresará al territorio nacional la noche del sábado 18 y se extenderá hasta el lunes 20 de octubre. Durante este lapso de tiempo, la selva peruana presentará lluvias, incremento de la velocidad del viento y descenso de la temperatura.

Los especialistas de Senamhi añadieron que la masa de aire frío ingresará por la selva sur y se desplazará hacia la selva central y norte en los días siguientes.

“Durante este periodo, se prevén lluvias de moderada a fuerte intensidad, acompañadas de tormentas eléctricas y vientos que podrían alcanzar velocidades de hasta 45 km/h. Además, se mantendrá una densa cobertura de nubes durante gran parte del día”, acotaron.

¿QUÉ PASARÁ EN LA SELVA SUR Y SELVA CENTRAL?

De acuerdo con Senamhi, en la selva sur se prevé un descenso notable de la temperatura diurna, con cielo nublado y una ligera sensación de frío. Por la noche, aunque el descenso térmico no será muy marcado, se sentirá más frescura debido a la humedad y nubosidad.

En tanto, en la selva central, especialmente en el sur de Ucayali, también se registrará una disminución de las temperaturas máximas. Las noches serán más frescas en toda la región debido a la humedad y nubosidad persistentes.

“El Senamhi continuará emitiendo información actualizada sobre el comportamiento del tiempo y clima, y recomienda a la población mantenerse informada a través de la página web y redes sociales”, se lee en el texto.

