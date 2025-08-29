El invierno en Lima registra jornadas cambiantes, con alegres días soleados que se alternan con otros nublados, de vientos fuertes y lloviznas, que obligan a la población a abrigarse y buscar refugio. ¿Hasta cuándo se mantendrán estas condiciones variables?, ¿qué dice el Senamhi?

La ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que la “característica variable” ha sido típica en el actual invierno y estimó que lo más problema es que se mantenga así en lo que resta de la estación en la capital.

Si bien días atrás hubo presencia de brillo solar con temperaturas cercanas a los 22°C, para las siguientes fechas, del 29 al 31 de agosto, se esperan valores diurnos entre los 16 y 20° C, lo que obligará nuevamente a sacar la ropa de abrigo.

“En los últimos días de agosto habrá prevalencia de las condiciones de nubosidad, especialmente en el litoral, sin descartar que en distritos de Lima norte (Carabayllo, Comas, etc) y de Lima este (La Molina, Santa Anita, etc) se presente el brillo solar principalmente hacia la tarde”, comentó.

La ingeniera señaló que hacia los primeros días de setiembre podría haber prevalencia de brillo solar, específicamente los días lunes 1 o martes 2 de setiembre.

No obstante, durante los días miércoles 3, jueves 4 y viernes 5, e incluso el sábado 6 de la primera semana de septiembre, se espera un deterioro del clima debido a la presencia de un anticiclón del Pacífico Sur más intenso, que provocará condiciones frías y vientos en Lima y Callao.

Posteriormente, los días domingo 7 y el lunes 8 de setiembre probablemente se presenten más prevalencia de brillo solar, agregó la experta.

Sutizal explicó que septiembre supondrá la transición del invierno hacia la primavera, estación que comenzará oficialmente el día 22 en el país. En ese proceso, añadió, el sol irá ganando terreno de manera gradual y hacia finales de mes se registrarán con mayor frecuencia jornadas con brillo solar.

“A fines de septiembre será más frecuente la presencia de brillo solar”, puntualizó, al exhortar a la ciudadanía a mantenerse atenta a las actualizaciones del Senamhi para elegir adecuadamente entre ropa abrigadora o ligera al salir de casa.