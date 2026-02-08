Sede de GC Biopharma en Yongin, Corea del Sur, desde donde la compañía coordina su estrategia de expansión internacional hacia nuevos mercados.
Redacción Gestión
La iniciativa se enmarca en la estrategia de la compañía de ampliar su presencia más allá de Asia, con América Latina como uno de los focos de crecimiento.

La compañía informó que el tratamiento se administra por vía intracerebroventricular (ICV) y requiere la implantación de un dispositivo que permite infundir el medicamento directamente en los ventrículos del cerebro, con el objetivo de abordar los síntomas del sistema nervioso central que no responden a terapias sistémicas convencionales.

Según la empresa, , lo que puede derivar en deterioro cognitivo progresivo y una reducción de la esperanza de vida, reportó Korea Biomed.

QUÉ ES HUNTERASE IVC DE GC BIOPHARMA

GC Biopharma citó resultados de estudios clínicos realizados en Japón que muestran que Hunterase ICV logró reducir el heparán sulfato —biomarcador clave asociado a la progresión de la enfermedad— y contribuyó a estabilizar o mejorar indicadores de desarrollo intelectual y físico.

En un seguimiento de cinco años, la compañía indicó que los niveles del biomarcador se mantuvieron bajos y que el deterioro cognitivo se ralentizó en algunos pacientes.

Actualmente, Hunterase ICV ya se comercializa en Japón y Rusia. En Corea del Sur, la empresa presentó la solicitud de aprobación ante el Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica en agosto del año pasado.

Hunterase ICV es una terapia que se administra mediante un implante intracerebroventricular.
PERÚ ES CLAVE EN LA EXPANSIÓN REGIONAL DE GC BIOPHARMA

La solicitud de presentada en Perú se inscribe dentro de un plan más amplio de expansión internacional.

En ese contexto, Perú aparece como uno de los primeros mercados latinoamericanos en los cuales la farmacéutica surcoreana busca introducir esta terapia especializada, en un segmento de enfermedades raras que enfrenta importantes desafíos de acceso a tratamientos avanzados.

La compañía no precisó plazos esperados para una eventual aprobación en el país, pero indicó que continuará avanzando en los procesos regulatorios necesarios para ampliar su presencia fuera de Asia. En América Latina, la firma tiene operaciones en Brasil.

