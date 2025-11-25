De urgencia, China lanzó este martes una nave no tripulada para rescatar a sus astronautas varados en el espacio, luego de que una cápsula de regreso sufriera daños que impide su retorno a la Tierra.

Desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan despegó la Shenzou-22 en un cohete Larga Marcha 2F, con la cual se rescatará a los astronautas Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang, quienes están en la Estación Espacial China —como parte de una misión semestral en la que se intercambia de personal—.

De acuerdo con medios internacionales, la cápsula de retorno de la misión Shenzou-20 sufrió daños por un presunto impacto de basura espacial, lo que hizo inseguro su reingreso a nuestro planeta; y por ello, el equipo de relevo utilizó la Shenzou-21, nueve días más tarde de lo estimado, y dejó a la nueva tripulación sin nave de regreso fiable.

China aceleró el lanzamiento de la Shenzou-22, el cual estaba previsto para 2026 con humanos a bordo, y con ello “garantiza que los astronautas tengan una opción de regreso segura”.

La Agencia Espacial Tripulada de China detalló que Zhang Lu, Wu Fei y Zhang Hongzhang “trabajan con normalidad y se encontraban en buen estado”.

Vale aclarar que China, después de Estados Unidos y la desaparecida Unión Soviética, es la tercera nación en mandar humanos al espacio. Su programa tripulado arrancó en 2003 con el lanzamiento del Shenzou-5, y al ser excluida de la Estación Espacial Internacional desde 2011, opera en su propia base (Tiangong).

Con información de AFP