¿Aún crees que necesitas pagar a un tramitador para conseguir tu cita de pasaporte? Esa práctica, que se volvió común cuando las citas eran escasas, quedó atrás. Antes, la falta de cupos abría la puerta a intermediarios que cobraban tarifas extra por algo que debía ser gratuito.

Hoy, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha optimizado el sistema y recuerda que el trámite es 100% personal y seguro. Solo se paga el derecho oficial de S/ 120.90 por expedición, y todo el proceso —incluida la programación de cita— se realiza en línea, sin depender de terceros.

Requisitos básicos

DNI vigente, en buen estado y la última versión emitida.

Recibo de pago por derecho de trámite: S/ 120.90 (código 01810) en Banco de la Nación, agente Multired o Págalo.pe.

Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, si corresponde.

Para personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad:

Acompañante peruano: DNI vigente.

Acompañante extranjero: documento de identidad válido en Perú.

En caso de representante legal:

Carta poder simple o inscrita (vigencia máxima: 30 días) o poder consular legalizado/apostillado.

Documento original que acredite la representación legal.

Con el nuevo sistema de citas, obtener tu pasaporte es más rápido y sin tramitadores. Foto: Andina.

Trámite en 5 pasos

1. Realiza el pago oficial

Págalo.pe: con tarjeta Visa o Mastercard, código 01810.

Banco de la Nación: ventanilla o agente Multired con tu DNI.

Si pagaste S/ 98.60 antes, abona S/ 22.30 adicionales.

2. Agenda tu cita en línea

Ingresa al portal oficial de citas de Migraciones.

Elige la sede y registra tus datos.

Guarda o imprime la constancia.

3. Asiste personalmente

Lleva DNI, recibo de pago y constancia de cita.

Recuerda que el trámite es presencial y personal.

4. Toma de fotografía

Sin gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello en el rostro ni piercings faciales.

5. Retira tu pasaporte

Se entrega el mismo día.

Si no lo recoges, tienes 60 días antes de que sea destruido.

Dato extra

Si no hay citas y tienes una urgencia comprobable, puedes solicitar atención por casos especiales ante Migraciones.