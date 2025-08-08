¿Aún crees que necesitas pagar a un tramitador para conseguir tu cita de pasaporte? Esa práctica, que se volvió común cuando las citas eran escasas, quedó atrás. Antes, la falta de cupos abría la puerta a intermediarios que cobraban tarifas extra por algo que debía ser gratuito.
Hoy, la Superintendencia Nacional de Migraciones ha optimizado el sistema y recuerda que el trámite es 100% personal y seguro. Solo se paga el derecho oficial de S/ 120.90 por expedición, y todo el proceso —incluida la programación de cita— se realiza en línea, sin depender de terceros.
Requisitos básicos
- DNI vigente, en buen estado y la última versión emitida.
- Recibo de pago por derecho de trámite: S/ 120.90 (código 01810) en Banco de la Nación, agente Multired o Págalo.pe.
- Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, si corresponde.
Para personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad:
- Acompañante peruano: DNI vigente.
- Acompañante extranjero: documento de identidad válido en Perú.
En caso de representante legal:
- Carta poder simple o inscrita (vigencia máxima: 30 días) o poder consular legalizado/apostillado.
- Documento original que acredite la representación legal.
Trámite en 5 pasos
1. Realiza el pago oficial
- Págalo.pe: con tarjeta Visa o Mastercard, código 01810.
- Banco de la Nación: ventanilla o agente Multired con tu DNI.
- Si pagaste S/ 98.60 antes, abona S/ 22.30 adicionales.
2. Agenda tu cita en línea
- Ingresa al portal oficial de citas de Migraciones.
- Elige la sede y registra tus datos.
- Guarda o imprime la constancia.
3. Asiste personalmente
- Lleva DNI, recibo de pago y constancia de cita.
- Recuerda que el trámite es presencial y personal.
4. Toma de fotografía
- Sin gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello en el rostro ni piercings faciales.
5. Retira tu pasaporte
- Se entrega el mismo día.
- Si no lo recoges, tienes 60 días antes de que sea destruido.
Dato extra
Si no hay citas y tienes una urgencia comprobable, puedes solicitar atención por casos especiales ante Migraciones.