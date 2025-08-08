Migraciones recuerda que la cita para el pasaporte se obtiene gratis en su web oficial y sin intermediarios. Foto: El Peruano.
Migraciones recuerda que la cita para el pasaporte se obtiene gratis en su web oficial y sin intermediarios. Foto: El Peruano.
Redacción Gestión
¿Aún crees que necesitas pagar a un tramitador para conseguir tu cita de ? Esa práctica, que se volvió común cuando las citas eran escasas, quedó atrás. Antes, la falta de cupos abría la puerta a intermediarios que cobraban tarifas extra por algo que debía ser gratuito.

Hoy, la ha optimizado el sistema y recuerda que el trámite es 100% personal y seguro. Solo se paga el derecho oficial de S/ 120.90 por expedición, y todo el proceso —incluida la programación de cita— se realiza en línea, sin depender de terceros.

Requisitos básicos

  • DNI vigente, en buen estado y la última versión emitida.
  • Recibo de pago por derecho de trámite: S/ 120.90 (código 01810) en Banco de la Nación, agente Multired o Págalo.pe.
  • Declaración jurada por pérdida o robo de pasaporte, si corresponde.

Para personas con discapacidad que no puedan manifestar su voluntad:

  • Acompañante peruano: DNI vigente.
  • Acompañante extranjero: documento de identidad válido en Perú.

En caso de representante legal:

  • Carta poder simple o inscrita (vigencia máxima: 30 días) o poder consular legalizado/apostillado.
  • Documento original que acredite la representación legal.
Con el nuevo sistema de citas, obtener tu pasaporte es más rápido y sin tramitadores. Foto: Andina.
Con el nuevo sistema de citas, obtener tu pasaporte es más rápido y sin tramitadores. Foto: Andina.

Trámite en 5 pasos

1. Realiza el pago oficial

  • Págalo.pe: con tarjeta Visa o Mastercard, código 01810.
  • Banco de la Nación: ventanilla o agente Multired con tu DNI.
  • Si pagaste S/ 98.60 antes, abona S/ 22.30 adicionales.

2. Agenda tu cita en línea

3. Asiste personalmente

  • Lleva DNI, recibo de pago y constancia de cita.
  • Recuerda que el trámite es presencial y personal.

4. Toma de fotografía

  • Sin gafas, lentes de contacto de color, sombreros, cerquillos, cabello en el rostro ni piercings faciales.

5. Retira tu pasaporte

  • Se entrega el mismo día.
  • Si no lo recoges, tienes 60 días antes de que sea destruido.
Dato extra

Si no hay citas y tienes una urgencia comprobable, puedes solicitar atención por casos especiales ante .

