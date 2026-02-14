En los últimos días volvió a circular una información que, aunque no es nueva, sí ha generado alivio entre miles de viajeros en Estados Unidos, sobre todo en la comunidad latina que está acostumbrada a revisar mil veces la cartera antes de salir rumbo al aeropuerto. Muchos se preguntan si es verdad eso de que, en algunos casos, se puede volar aun cuando el pasaporte está vencido, y la duda se siente en grupos de WhatsApp familiares, en conversaciones en español en los aeropuertos de Miami, Houston, Nueva York, Los Ángeles o Chicago, e incluso en redes sociales donde abundan los consejos y también la desinformación. A simple vista suena contradictorio, porque siempre hemos escuchado que el documento debe estar vigente para poder volar, y nadie quiere arriesgarse a perder un vuelo ni mucho menos tener problemas con Migración. Sin embargo, las reglas no son tan rígidas como muchos creen, y en ciertos escenarios muy puntuales la ley sí permite viajar sin tener el documento al día, siempre que se cumplan condiciones específicas y que el pasajero pueda demostrar su identidad de forma clara.

Lo cierto es que la normativa no elimina controles ni flexibiliza las reglas migratorias de fondo, ni es una especie de “amnistía” para volar con papeles vencidos. Pero sí confirma escenarios específicos en los que es legal abordar un avión sin tener el pasaporte al día. La aclaración de la Transportation Security Administration (TSA) ha sido clave para entender cuándo aplica esta excepción y, sobre todo, cuándo no, algo especialmente importante para los hispanos que viajan seguido entre estados o regresan a casa después de visitar a la familia en el extranjero.

Una funcionaria de la TSA revisando una documentación de un ciudadano antes de volar (Foto: TSA)

VUELOS DOMÉSTICOS: EL PASAPORTE NO ES OBLIGATORIO

Empiezo por lo más importante para la mayoría de quienes viven y trabajan en Estados Unidos: si el vuelo es dentro del país, el pasaporte no es un requisito obligatorio. Para viajes internos (por ejemplo, de Dallas a Nueva York, de Los Ángeles a Chicago o de Miami a Atlanta), la Transportation Security Administration acepta otras formas de identificación.

En estos casos, lo que se exige es una identificación válida aprobada por la agencia.

Documentos aceptados en vuelos domésticos

Licencia de conducir válida (incluidas las que cumplen con la normativa REAL ID).

Identificación estatal oficial.

Tarjeta de residente permanente (Green Card).

Identificación militar.

Otros documentos aprobados por la TSA.

Incluso, en determinados escenarios, se puede permitir viajar con una identificación vencida dentro de un margen específico, aunque el pasajero puede estar sujeto a controles adicionales de verificación de identidad, algo que muchos latinos ya han experimentado cuando el oficial de seguridad hace más preguntas o revisa documentos adicionales.

Aquí es donde muchos se sorprenden: para un vuelo entre, por ejemplo, Miami y Nueva York, el pasaporte simplemente no es necesario, siempre que tengas una ID aceptada por la TSA. Para quienes manejan licencia estatal, tienen Green Card o cuentan con una identificación militar, esto suele ser suficiente para pasar el control de seguridad sin problema.

CIUDADANOS ESTADOUNIDENSES QUE REGRESAN DEL EXTRANJERO

Uno de los puntos más relevantes confirmados por las autoridades federales es este: un ciudadano estadounidense no puede ser rechazado al ingresar al país, incluso si su pasaporte está vencido. Esto aplica también a muchos latinos que ya obtuvieron la ciudadanía y que, a veces por descuido o por viajes de última hora para ver a la familia, vuelan con el pasaporte vencido o muy cerca de vencer.

El U.S. Department of State y las autoridades fronterizas reconocen que el gobierno no puede negar la entrada a un ciudadano. En estos casos, la verificación puede ser más exhaustiva, pero el ingreso está permitido. La supervisión en los aeropuertos y fronteras la realiza la U.S. Customs and Border Protection (CBP), que puede aplicar revisiones adicionales antes de autorizar la entrada, como preguntas sobre tu itinerario, tu residencia en Estados Unidos o la revisión de otros documentos de identidad.

¿Qué significa esto en la práctica?

Situación ¿Se puede viajar con pasaporte vencido? Observaciones Ciudadano estadounidense regresando a EE. UU. Sí Puede haber controles adicionales Vuelo doméstico dentro de EE. UU. Sí Con identificación aceptada por la TSA Vuelo internacional de salida No, en la mayoría de los casos Depende de las reglas del país de destino

Es importante entender que esta excepción aplica principalmente al reingreso, no a la salida hacia otro país. Es decir, tu condición de ciudadano te protege para regresar, pero no obliga a una aerolínea o a otro gobierno a dejarte abordar un vuelo de salida con el pasaporte vencido.

Las reglas de la TSA son válidas en Estados Unidos. Fuera de su territorio podrías encontrar restricciones diferentes (Foto: AFP)

EMERGENCIAS Y RETRASOS EN RENOVACIÓN

También existen situaciones evaluadas caso por caso, algo muy común en la vida real, cuando la teoría no alcanza para cubrir todo. Por ejemplo:

Emergencias familiares (una hospitalización, un funeral, un nacimiento inesperado).

Situaciones humanitarias.

Retrasos comprobables en la renovación del pasaporte.

Demoras consulares.

En estos escenarios, la decisión final puede recaer tanto en la aerolínea como en las autoridades migratorias. No es una garantía automática de embarque, pero sí abre la puerta a que el caso se revise con más contexto, especialmente si puedes mostrar correos, citas consulares o comprobantes de que intentaste renovar a tiempo.

Las agencias federales como la Transportation Security Administration, la U.S. Customs and Border Protection y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) mantienen intactos los controles de identidad y estatus migratorio. Dicho de otra forma: que haya una emergencia no significa que se relajen los filtros; solo quiere decir que pueden valorar pruebas adicionales antes de tomar una decisión.

INMIGRANTES, RESIDENTES Y TITULARES DE VISA: ATENCIÓN ESPECIAL

Si no eres ciudadano estadounidense, la situación cambia de forma importante. Un pasaporte vencido puede generar complicaciones migratorias serias, incluso si logras abordar el vuelo. Esto afecta a muchísimos hispanos con visa de turista, de trabajo, de estudiante o con residencia permanente, que viajan con frecuencia entre Estados Unidos y sus países de origen en América Latina.

Para residentes permanentes o titulares de visa:

El país de destino puede negar el ingreso.

El reingreso a Estados Unidos puede complicarse.

La aerolínea puede impedir el embarque.

Aquí conviene ser muy claro: cada país mantiene sus propias políticas migratorias. Las excepciones confirmadas por autoridades estadounidenses no obligan a otras naciones a aceptar viajeros con pasaporte vencido. Aunque la comunidad latina suele apoyarse en “tips” que circulan por TikTok, Facebook o grupos comunitarios en iglesias y organizaciones locales, lo más seguro sigue siendo revisar siempre las reglas oficiales.

Si vives en EE. UU. con visa o Green Card, lo ideal es evitar por completo viajar con el pasaporte vencido. El riesgo no solo es perder el vuelo, sino también quedar en una situación migratoria complicada al intentar regresar.

LO QUE DEBES VERIFICAR ANTES DE VIAJAR

Siempre recomiendo confirmar directamente con la aerolínea y revisar la información oficial del U.S. Department of State si el viaje es internacional. Las reglas pueden variar según el país de destino, la aerolínea y el tipo de documento que tengas.

Antes de presentarte en el aeropuerto, asegúrate de:

Verificar los requisitos específicos del vuelo.

Consultar las reglas del país de destino.

Llevar cualquier comprobante de renovación en trámite.

Tener una identificación alternativa válida.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, donde muchas familias viajan seguido a México, Centroamérica, el Caribe o Sudamérica, hacer esta verificación con tiempo puede evitar sorpresas de último minuto en el mostrador de la aerolínea o en el control de seguridad de la TSA.

NO ES UNA AMNISTÍA, ES UNA EXCEPCIÓN PUNTUAL

Quiero dejarlo claro porque suele prestarse a confusión: esto no es una autorización general para viajar con el pasaporte vencido. Tampoco representa un cambio estructural en las normas migratorias de Estados Unidos, ni significa que las autoridades “miren hacia otro lado” con la documentación.

Se trata de excepciones concretas que aplican bajo condiciones específicas. La posibilidad existe, sí, pero depende del contexto, del tipo de vuelo y del estatus migratorio del pasajero. En la práctica, conocer estas reglas puede marcar la diferencia entre abordar sin problemas o quedarse en el mostrador de la aerolínea discutiendo con el agente mientras el vuelo se va.

Informarse con anticipación puede marcar la diferencia entre abordar sin problemas o quedarse en tierra. Y en temas migratorios, créeme, siempre es mejor confirmar dos veces antes de hacer la maleta, especialmente si eres parte de la comunidad latina en EE. UU. y ya sabes que, cuando se trata de papeles, un pequeño detalle puede cambiarlo todo.