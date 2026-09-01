La canadiense Camino Minerals Corporation anunció el cierre de colocaciones privadas por un total de 15′223,109 dólares canadienses (US$ 10.95 millones). Parte de estos fondos serán destinados a financiar actividades de exploración y perforación en el proyecto Costa de Cobre (Arequipa); y labores de exploración y obtención de permisos para otros proyectos mineros que la compañía posee en Perú.

En detalle, la obtención de los fondos surgió de una colocación privada intermediada de 13′800,000 unidades de la empresa a un precio de 0.42 dólares canadienses por unidad, que significó un total de 5′796,000 dólares canadienses (US$ 4.17 millones); aunado a una colocación privada no intermediada de obligaciones convertibles no garantizadas por un total de 9′427,109 dólares canadienses (US$ 6.78 millones).

“Las obligaciones convertibles devengan intereses a una tasa del 10% anual, capitalizables trimestralmente a vencimiento el último día de cada trimestre natural (dichos intereses se capitalizarán automáticamente en el importe del principal de las obligaciones convertibles) y pagaderos el 26 de agosto de 2029 (fecha de vencimiento); asimismo, salvo que se reembolsen o conviertan con anterioridad, el principal pendiente y los intereses devengados y no pagados de las obligaciones convertibles serán exigibles y pagaderos en la fecha de vencimiento”, explicó la compañía.

Adicionalmente, también establece que los inversores podrán convertir las obligaciones en acciones ordinarias de Camino a un precio de 0.48 dólares canadienses por acción oridinaria hasta antes del 26 de agosto de 2031, según las condiciones de la emisión.

“Los ingresos netos de la oferta intermediada (US$ 4.17 millones) se destinarán a atender los requerimientos de fondos de la empresa conjunta relacionados con el proyecto de cobre Puquios, a actividades de exploración y perforación en el proyecto Costa de Cobre (Perú), y a labores de exploración y obtención de permisos para otros proyectos mineros de la compañía en Perú, así como a gastos generales y administrativos y a capital de trabajo no asignado durante un periodo de 12 meses tras el cierre de la oferta intermediada”, detalló la empresa.

En cuanto a los US$ 6.78 millones, la firma informó que los recursos se orientarán a cumplir con ciertos pagos contingentes diferidos pagaderos a Santiago Metals Investment Holdings II SLU y Santiago Metals Investment Holdings II-A LLC en virtud del contrato de compraventa de acciones de fecha 4 de octubre de 2024, suscrito entre Camino y Nittetsu Mining Co., Ltd. Asimismo, se cubrirán ciertas comisiones por prórroga pagaderas a Santiago Metals II Upper Holdco LLC, sociedad propiedad de un fondo asesorado por Denham Capital Management LP; y, finalmente, el importe del principal y todos los intereses devengados y no pagados correspondientes a un préstamo a plazo vivo, en virtud del contrato de préstamo de fecha 16 de abril de 2025 celebrado entre la sociedad y Santiago Holdco.

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El proyecto Costa de Cobre, ex Los Chapitos

El proyecto Costa de Cobre (antes conocido como Los Chapitos) es una iniciativa minera de exploración de cobre y plata ubicada en la región Arequipa.

En abril último, Camino Minerals anunció el inicio de la perforación en este proyecto y su posterior avance en la etapa de exploración y desarrollo, de la mano de su socio Nittetsu Mining Co., Ltd. Dicha compañía, en junio último, completó el período de adquisición de derechos sobre el proyecto, consolidando una participación del 35% tras invertir 10 millones de dólares canadienses (US$ 7.2 millones).

Actualmente, Costa de Cobre acumula cerca de 29,650 metros de perforación histórica. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos se ha concentrado en el corredor Diva, mientras que otras áreas con potencial permanecen escasamente exploradas.