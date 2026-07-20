Leandro Paredes se vio envuelto en una bronca tras la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
Leandro Paredes se vio envuelto en una bronca tras la final del Mundial 2026. (Foto: AFP)
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Redacción Gestión
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La FIFA abrirá una investigación disciplinaria para analizar los incidentes que ocurrieron después de la final del Mundial 2026 y nombró un instructor para que investigue los hechos acaecidos tras el partido que ganó España 1-0 a Argentina en New Jersey, según pudo confirmar EFE en fuentes del máximo organismo del fútbol mundial.

Al final de la prórroga, los jugadores de España corrieron por el césped del MetLife para celebrar la consecución de la segunda estrella.

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Leandro Paredes. Foto: EFE/ Kenneth Fernández
Leandro Paredes. Foto: EFE/ Kenneth Fernández

El argentino Nahuel Molina propinó un puñetazo al español Rodri Hernández y desembocó una tangana al final del partido, que terminó con Leandro Paredes expulsado.

Otra de las polémicas fue la imagen de la selección argentina dando la espalda sin mirar a los campeones cuando España se dispuso a levantar el trofeo de la Copa del Mundo.

Sky Sports avanzó este lunes que la FIFA investigará el comportamiento de la selección argentina, que podría enfrentarse a diversas sanciones.

Con información de EFE

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