El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (Foto: Difusión)
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. (Foto: Difusión)
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, respondió a las críticas recibidas durante el Mundial 2026 de quienes consideró “consumidos por el odio” y destacó que durante la cita deportiva hubo “cero incidentes, cero hostilidad y cero violencia”.

, escribió en un mensaje en redes sociales.

Una semana después de finalizar el Mundial con la victoria de España sobre Argentina, Infantino mostró su tristeza por todas las personas que no han podido ver la competición y se dirigió especialmente a quienes han puesto en cuestión el Mundial.

LEA TAMBIÉN: FIFA investigará accionar accionar violento de los jugadores argentinos tras la final del Mundial

“Estaban tan consumidos por el odio y las críticas que se lo perdieron todo. A aquellos que, tras sus plumas y papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores ?falsos, quiero decirles que, mientras ustedes se quedan atrás, nosotros, en la FIFA, estamos en primera línea organizando, trabajando duro y ofreciendo el mejor espectáculo del mundo. Mientras ustedes dividen, nosotros unimos”, añadió.

“Cuando la selección iraní empezó a jugar, todos los cánticos contra ella se convirtieron en una sola canción (...). Esto va de política. El fútbol va de unidad, no de división. El fútbol es más grande que el odio y la discriminación. Hablan de las pocas personas a las que se denegó la visa y pasan por encima los millones a los que se les aprobó de todas partes del mundo””, defendió.

Gianni Infantino y Donald Trump tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio.
Gianni Infantino y Donald Trump tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en el estadio de Nueva York, Nueva Jersey, el 19 de julio.
LEA TAMBIÉN: FIFA venderá anillos del Mundial 2026: conoce su precio

El texto del presidente de la FIFA aludió también a los arbitrajes de la competición, con mención expresa y entrecomillada a decisiones disciplinarias extrañas, sin concretar a ninguna acción, como pudo ser la retirada de una tarjeta roja al jugador estadounidense Balogun que le impedía jugar contra Bélgica en octavos después de una llamada telefónica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

cuestionó.

Infantino concluyó su mensaje con la afirmación de que se siente “increíblemente orgulloso de haber contribuido, aunque sea un poco, al gran espectáculo” del Mundial y con la esperanza de que “puede que el fútbol se eleve por encima del odio”.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Argentinos buscan repetir la final del Mundial contra España: esto reclaman a la FIFA
FIFA investigará accionar violento de los jugadores argentinos tras la final del Mundial
FIFA venderá anillos del Mundial 2026: conoce su precio
“Las Malvinas son Argentinas”: Reino Unido reacciona a pancarta en semifinal, ¿qué dirá la FIFA?

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.