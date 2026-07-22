Argentina vs. España, la final de la Copa Mundial de Fútbol se disputó el 19 de julio en Nueva Jersey. Foto: Getty Images
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Redacción Gestión
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disputada contra España, la cual ganó el conjunto europeo por 1-0.

La petición impulsada por la ciudadana Gisela Sánchez en la plataforma Change.org arremete contra el árbitro eslovaco Slavko Vincic, a quien acusan de tomar decisiones perjudiciales para el equipo argentino.

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Añade que

De esa manera, los argentinos instan a la FIFA a analizar lo ocurrido, aunque esta petición no tiene validez reglamentaria ni obliga al rector del fútbol a modificar el resultado.

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En la fiesta mundialista también se presentaron reclamos similares, como Francia, que con más de 82,000 firmas reclamó para que se repita la semifinal por una jugada previa al penal que abrió el score.

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