Una campaña digital en Argentina busca que se repita la final del Mundial de Fútbol disputada contra España, la cual ganó el conjunto europeo por 1-0.

La petición impulsada por la ciudadana Gisela Sánchez en la plataforma Change.org arremete contra el árbitro eslovaco Slavko Vincic, a quien acusan de tomar decisiones perjudiciales para el equipo argentino.

Añade que hubieron acciones arbitrales que influyeron en el juego, mas no aportó las pruebas que verifiquen las demandas.

De esa manera, los argentinos instan a la FIFA a analizar lo ocurrido, aunque esta petición no tiene validez reglamentaria ni obliga al rector del fútbol a modificar el resultado.

En la fiesta mundialista también se presentaron reclamos similares, como Francia, que con más de 82,000 firmas reclamó para que se repita la semifinal por una jugada previa al penal que abrió el score.