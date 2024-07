Uno de los proyectos más conocidos del Grupo Algeciras, que se gestó antes de la pandemia, es un desarrollo comercial en Punta Hermosa.

En efecto. Se ha definido que el desarrollo comercial que estamos emprendiendo en el balneario de Punta Hermosa se denomine Boulevard Puntamar. Originalmente lo llamamos Punta Hermosa, como el distrito, pero como este es un proyecto que abarca desde Lurín hasta Chilca, decidimos crear una marca de fantasía como Puntamar, en lugar de una marca vinculada a un distrito específico. Este es un proyecto muy ambicioso que beneficiará tanto a Punta Hermosa como a Punta Negra, Santa María, San Bartolo, y otros distritos circundantes, además a aquellos que transiten por la Panamericana Sur, tanto por la antigua como por la nueva carrertera. Nuestro objetivo es proporcionar equipamiento y servicios que estos balnearios carecían. Este centro comercial iniciará sus actividades en la primera semana de diciembre.

¿En qué estado se encuentra su edificación?

Las obras de la primera etapa ya están muy avanzadas. En los próximos días entregaremos el casco del supermercado a Tottus. Ha habido entregas parciales, aunque formalmente recibirán el casco construido (estructura básica) en una semana. Calculo que, en los próximos días, Tottus tendrá el casco a su disposición para iniciar con todo el equipamiento interior. Se trata de un espacio de 3,800 metros cuadrados (m2) que contará con todos los servicios necesarios. No será únicamente un supermercado de alimentos, sino que también ofrecerán ropa, electrodomésticos y más. Será un punto de referencia para todos aquellos que estén en la zona.

¿Además de Tottus ya han cerrado contratos con otras marcas?

Además de Tottus, contamos también con tiendas menores que están prácticamente terminadas. Estos espacios se asignarán por diferentes categorías, y ya tenemos varios contratos firmados. A julio, podemos decir que tenemos una ocupación cercana al 75% ya confirmada. Esperamos abrir en diciembre con un 85% de ocupación. En paralelo a Tottus, las tiendas menores comenzarán su equipamiento y mejoras en sus locales comerciales entre los meses de agosto y septiembre.

¿Se tiene previsto la presencia de un gimnasio, cines o de instituciones educativas en el Boulevard Puntamar?

Hemos cubierto varias categorías. Nuestro mall tendrá una zona de conveniencia y servicios, donde se ubicarán servicios de telefonía, bancos y otros. Además, habrá una zona de experiencias con tiendas de moda y accesorios para deportes, calzado, entre otras. Contaremos también con una zona de gastronomía, que ofrecerá una variedad de opciones de comida, y una zona de entretenimiento infantil. También tendremos una parte deportiva, con una zona de pádel, que estamos negociando con entidades deportivas. Para la primera etapa no está prevista la presencia de gimnasios o cines .

¿Qué tipo de centro comercial están desarrollando en Punta Hermosa?

Este es un centro comercial de estilo lifestyle abierto . Nuestro objetivo es ofrecer una experiencia a los residentes de la zona que se alinee con el espíritu de los balnearios. Por lo tanto, será un mall abierto, con áreas verdes y un programa de paisajismo dentro del centro comercial, que reflejará la vida del sur. Tenemos un eslogan que nos representa a nosotros y al espíritu del sur, cuna del surf. El eslogan es “La ola que esperabas”.

¿Cuánto ya han invertido en la primera etapa? Tengo entendido que la inversión global bordea los US$ 25 millones.

Así es, la inversión total bordea los US$ 25 millones. En lo que va de la primera etapa, se ha desembolsado alrededor de US$ 6 millones , de los US$ 8 millones previstos para esta fase. Los US$ 2 millones restantes están destinados para el tramo final, por lo que estamos en línea con el presupuesto.

¿Son los únicos inversionistas o están recibiendo apoyo de personas naturales o jurídicas para sacar adelante este retail?

Nuestro grupo económico lo está haciendo de manera directa. Somos el Grupo Algeciras, diversificados en distintos sectores económicos, y es la misma base de nuestra compañía que opera en el Perú desde hace 31 años. No tenemos inversionistas invitados.

Rafael Villanueva, CEO de Grupo Algeciras, adelantó que están en conversaciones que una empresa de mejoramiento del hogar que quiere llegar a Punta Hermosa, para la segunda etapa del Boulevard Puntamar. Foto: Difusión

Las otras etapas del Boulevard Puntamar

¿Cuántas etapas tendrá el Boulevard Puntamar?

Ya estamos en plenas negociaciones con una tienda de mejoramiento del hogar que está interesada en llegar . La idea es que los vecinos de esta zona también cuenten con una oferta de acabados para sus casas, construcciones, venta de materiales, accesorios, iluminación, entre otros. Queremos añadir un ancla más para la segunda etapa . La primera etapa, que entregamos en diciembre, comprende el supermercado Tottus, tiendas menores, estacionamiento, entretenimiento, un boulevard gastronómico y la zona deportiva.

¿Cuándo empezará a desarrollarse la segunda etapa?

La idea es la siguiente. Cuando pensamos en los malls que están cerca a los balnearios, como el Boulevard de Asia, por ejemplo, a veces se considera que únicamente operan en verano. Sin embargo, en Punta Hermosa, San Bartolo, Lurín, Punta Negra y distritos aledaños, ya hay muchas familias que viven en dichos distritos permanentemente. Por eso, la oferta de nuestro mall estará disponible los 365 días del año. Tenemos el compromiso con los locatarios de atender a la población de manera continua. Ante ello, nuestra idea es terminar esta primera etapa, observar el comportamiento de la demanda, especialmente durante el verano, y luego en la temporada de invierno. Para el segundo semestre de 2025, deberíamos estar iniciando la segunda etapa.

¿Cuánto demandará el desarrollo de la segunda etapa?

En la segunda etapa se ampliará la oferta comercial con más locales menores, alrededor de una tienda ancla adicional a la de la primera etapa. Adicionalmente, se buscará incorporar otros servicios, como una zona para un gimnasio y una zona de cines, según lo requiera el mercado. La idea es contar con otra tienda ancla y locales menores que aumenten la oferta para los balnearios y la zona de influencia. Se prevé que habrá entre tres y cuatro etapas, cada una con una inversión de US$ 8 millones. Este es un mall que irá creciendo. El área total es de 80,000 m2, y hay proyectos adicionales en ese terreno que determinarán cuánto espacio asumirá el mall como tal .

¿Cuánto del área total de 80,000 m2 está ocupando la primera etapa?

La primera etapa está ocupando entre 12,000 y 15,000 m2. La extensión de las demás etapas la iremos modelando en función de las necesidades de los locatarios. Por ejemplo, recientemente tuvimos una reunión con un operador de pádel que nos solicitó 2,500 m2 adicionales, y también hemos tenido consultas de algunos centros de idiomas. En este tipo de negocios, se arriendan activos edificados, por lo que necesitamos tener contratos firmes antes de construir y plazos determinados.

El proyecto comercial de Punta Hermosa será operado por el Grupo Patio, del cual somos accionistas. Foto; Difusión

Proyecto inmobiliario y otros malls

A la par del centro comercial, se está trabajando en un desarrollo inmobiliario frente al espacio comercial en conjunto con Menorca. ¿Cómo avanza este proyecto?

Nuestra apuesta es cambiar la cara de Lima hacia el sur y generar una oferta atractiva. Por eso, estamos desarrollando un proyecto inmobiliario que complementa el desarrollo comercial. Este proyecto, denominado Puntamar, abarca una amplia zona de 150 hectáreas, de las cuales ya están operando 34 hectáreas desde febrero del año pasado con el grupo Menorca. Ellos están desarrollando un proyecto de primera vivienda, que ya está en construcción y venta. Comenzaron con cerca de 100 lotes el verano pasado, en febrero, y hasta la fecha ya han vendido más del 80% .

¿Este proyecto inmobiliario se va realizar por etapas?

Sí, la segunda etapa incluye la venta de casas construidas. De los 750 lotes disponibles, 375 corresponden a la primera etapa, de los cuales el 25% serán casas construidas, que forma parte de la segunda fase. Estas estarán listas para venta el primer semestre de 2026. Si la demanda sigue siendo alta, ampliaremos la construcción de casas terminadas en lugar de solo lotes. Las casas piloto estarán listas para noviembre de este año. Son casas de dos pisos en lotes de 250 m2 y la urbanización contará con canchas de tenis, fútbol, una laguna, una zona para niños y seguridad con pórticos. Además, estamos en conversaciones con las autoridades de Punta Hermosa para edificar un puente peatonal que conecte la zona de viviendas de Puntamar con el Boulevard, planteado bajo el esquema de Obras por Impuestos (OxI). La inversión de Menorca (operador de la parte inmobiliaria) bordea los US$ 27 millones.

Además de Punta Hermosa, operan con Patio Perú seis centros comerciales. ¿Tienen en la mira desarrollar más malls?

El proyecto comercial de Punta Hermosa será operado por el Grupo Patio , del cual somos accionistas . El Grupo Patio tiene amplia experiencia en el manejo de centros comerciales en Chile, donde posee un portafolio de más de 53 strip centers, además de outlets y centros comerciales. En Perú, operamos en Huacho, Ica y Piura, además, en los distritos de Surco y en el Rímac. Para Plaza Sol de Piura, tenemos previsto un relanzamiento. Aún no hemos definido la inversión, ya que estamos en el proceso de reconfiguración de algunas zonas. Una vez que tengamos negociada e identificada la magnitud de la inversión, podremos definirla con más precisión. Este relanzamiento se concretará el próximo año. A la par, estamos consolidando la inversión que tenemos en los malls existentes, mejorando la oferta e incorporando nuevos operadores para seguir creciendo y ofreciendo mejores experiencias a nuestros clientes.

