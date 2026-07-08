El Poder Judicial declaró improcedente la medida cautelar que buscaba suspender los efectos de la acusación fiscal contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, investigado por presuntas irregularidades durante la entrega de información financiera sobre su partido político ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La jueza Constitucional de Lima, Malbina Saldaña, desestimó el pedido presentado por el ciudadano Tomás Soldevilla, para que se disponga la medida cautelar de suspensión inmediata de los efectos de la acusación fiscal formulada por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Cercado de Lima - Rimac - Breña - Jesús María, Segundo Despacho del Distrito Fiscal de Lima Centro, contra Roberto Sánchez.

En esta solicitud de medida cautelar sostiene que la acusación fiscal contra un candidato presidencial electo constituye una vulneración indirecta de las garantías constitucionales del presidente.

El Poder Judicial declaró improcedente la medida cautelar que buscaba suspender los efectos de la acusación fiscal contra el excandidato presidencial de Juntos por el Perú, investigado por presuntas irregularidades. Foto: GEC

Asimismo, se argumenta que el pedido de cinco años y cuatro meses de prisión por la presunta presentación irregular de informes financieros partidarios resulta desproporcionado, al considerar que implicaría una inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos, una sanción que, según el recurso, no guarda relación con la supuesta conducta delictiva atribuida.

Además, se alega que la acusación presenta insuficiencia probatoria y adolece de graves deficiencias en los elementos de prueba, entre otros argumentos.

No obstante, la magistrada señaló que los argumentos sobre una supuesta falta de pruebas, la desproporción de la pena solicitada y la presunta afectación de derechos constitucionales deberán analizarse al emitir la sentencia, por lo que no correspondía suspender la acusación de manera preventiva.

Mediante una resolución emitida el último 15 de mayo, a la que tuvo acceso RPP Noticias, la magistrada señaló que estos argumentos deberán ser analizados al momento de resolver el fondo del proceso. En ese sentido, precisó que las alegaciones podrán ser desarrolladas durante la evaluación de la sentencia, conforme a lo establecido por la Constitución y a lo que determine el juzgado.

“No resulta adecuado establecer la suspensión de los actos referidos en la presente demanda, hasta que se resuelva en definitiva la presente demanda, toda vez que, en dicho momento procesal se determinará si tales actos han sido efectuados con arreglo a ley o sustento legal respectivo, o en vulneración de los mismos y al debido proceso”, precisa la juez Saldaña, a cargo del Séptimo Juzgado Constitucional de Lima quien dispuso que consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución ordena el archivo del presente expediente.

Tras la decisión, el ciudadano Tomás Soldevilla presentó un recurso de apelación, el cual fue admitido por la jueza Malbina Saldaña el pasado 28 de mayo, con “efecto suspensivo”, y posteriormente remitido a la Tercera Sala Constitucional de Lima, instancia que deberá evaluarlo y emitir un pronunciamiento en los próximos días.

En paralelo, el pasado 5 de junio, el juez penal Adolfo Farfán emitió el auto de enjuiciamiento que da paso al inicio de la etapa de juicio oral contra Roberto Sánchez por la investigación relacionada con este caso.