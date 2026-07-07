PJ ordena suspender promulgación de ley sobre límites entre Moquegua y Tacna. (Foto: Captura/Canal N)
PJ ordena suspender promulgación de ley sobre límites entre Moquegua y Tacna. (Foto: Captura/Canal N)
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Redacción Gestión
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entre las regiones de Moquegua y Tacna.

y ordenó la paralización total de cualquier trámite para promulgar, firmar, refrendar o enviar al diario oficial El Peruano la autógrafa del Proyecto de Ley 11658, que fija límites con Tacna.

La resolución estableció expresamente que tanto la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el Congreso de la República están prohibidos de continuar con la tramitación de dicha iniciativa legislativa.

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El fallo precisó que, si alguna entidad estatal desacata el mandato, se le impondrá una multa coercitiva de 10 URP y se remitirán copias certificadas al Ministerio Público para que inicie las acciones penales por desacato.

Asimismo, sostuvo que las instituciones del Gobierno central deben acatar el mandato judicial mientras la sala constitucional analiza el fondo de la demanda de amparo.

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observara el proyecto de ley mediante el Oficio 196-2026-PR del 30 de junio, debido a observaciones de carácter técnico.

Tras ello, la gobernadora Gutiérrez propuso formalmente instalar una mesa técnica y de diálogo bilateral con el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, para consensuar una propuesta cartográfica pacífica.

La desición estableció que tanto la PCM como el Congreso de la República están prohibidos de continuar con la tramitación de la iniciativa legislativa. (Foto: Andina)
La desición estableció que tanto la PCM como el Congreso de la República están prohibidos de continuar con la tramitación de la iniciativa legislativa. (Foto: Andina)

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