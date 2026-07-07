El Poder Judicial (PJ) emitió un mandato de cumplimiento obligatorio que detiene de inmediato el proceso de delimitación interregional en el sur del país entre las regiones de Moquegua y Tacna.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua declaró fundada la medida cautelar presentada por la procuraduría del Gobierno Regional (GORE) de Moquegua y ordenó la paralización total de cualquier trámite para promulgar, firmar, refrendar o enviar al diario oficial El Peruano la autógrafa del Proyecto de Ley 11658, que fija límites con Tacna.

La resolución estableció expresamente que tanto la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) como el Congreso de la República están prohibidos de continuar con la tramitación de dicha iniciativa legislativa.

El fallo precisó que, si alguna entidad estatal desacata el mandato, se le impondrá una multa coercitiva de 10 URP y se remitirán copias certificadas al Ministerio Público para que inicie las acciones penales por desacato.

Por su parte, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, difundió la decisión a través de sus canales oficiales. Asimismo, sostuvo que las instituciones del Gobierno central deben acatar el mandato judicial mientras la sala constitucional analiza el fondo de la demanda de amparo.

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La decisión judicial se da en un contexto de fuerte tensión política, luego de que el presidente de la República, José Balcázar, observara el proyecto de ley mediante el Oficio 196-2026-PR del 30 de junio, debido a observaciones de carácter técnico.

Tras ello, la gobernadora Gutiérrez propuso formalmente instalar una mesa técnica y de diálogo bilateral con el gobernador de Tacna, Luis Torres Robledo, para consensuar una propuesta cartográfica pacífica.