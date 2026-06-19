Frontera Perú Chile. Imagen captura video RPP
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Redacción Gestión
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En Chile, el gobierno de José Antonio Kast instaló estructuras de hormigón armado denominadas .

Según informó el Gobierno chileno, estos armazones tienen como objetivo impedir el tránsito de vehículos por pasos no habilitados y reforzar el control en zonas vulnerables.

Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota
Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota

La iniciativa busca crear una “barrera” para contener la migración irregular y reforzar el control frente al crimen organizado en regiones como Arica.

Los bloques fueron colocados en el sector de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, cerca del límite con el Perú.

Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota
Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota

Medios chilenos han informado que cada estructura tiene aproximadamente 2.9 metros de altura, 3.4 metros de ancho y un peso cercano a las 16 toneladas.

Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota
Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota

Según explicó el delegado presidencial para la Macrozona Norte de Chile, Alberto Soto, la medida tiene como propósito dificultar el ingreso y salida ilegal de vehículos vinculados a actividades como el contrabando, el tráfico ilícito y el traslado irregular de personas. Asimismo, agregó que estas estructuras tienen un bajo costo de implementación, fácil mantenimiento y alta durabilidad.

Las autoridades chilenas han señalado que evaluarán los resultados de estas estructuras a fin de determinar si amplían su colocación a otras regiones fronterizas, como Tarapacá y Antofagasta.

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