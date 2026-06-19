En Chile, el gobierno de José Antonio Kast instaló estructuras de hormigón armado denominadas ‘tetrápodos’ en la frontera con Perú como parte de su plan ‘Escudo Fronterizo’.

Según informó el Gobierno chileno, estos armazones tienen como objetivo impedir el tránsito de vehículos por pasos no habilitados y reforzar el control en zonas vulnerables.

Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota

La iniciativa busca crear una “barrera” para contener la migración irregular y reforzar el control frente al crimen organizado en regiones como Arica.

Los bloques fueron colocados en el sector de Chacalluta, en la región de Arica y Parinacota, cerca del límite con el Perú.

Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota

Medios chilenos han informado que cada estructura tiene aproximadamente 2.9 metros de altura, 3.4 metros de ancho y un peso cercano a las 16 toneladas.

Chile coloca bloques en frontera con Perú. Foto Instagram Jefatura de Área Fronteriza de la Región de Arica y Parinacota

Según explicó el delegado presidencial para la Macrozona Norte de Chile, Alberto Soto, la medida tiene como propósito dificultar el ingreso y salida ilegal de vehículos vinculados a actividades como el contrabando, el tráfico ilícito y el traslado irregular de personas. Asimismo, agregó que estas estructuras tienen un bajo costo de implementación, fácil mantenimiento y alta durabilidad.

Las autoridades chilenas han señalado que evaluarán los resultados de estas estructuras a fin de determinar si amplían su colocación a otras regiones fronterizas, como Tarapacá y Antofagasta.