La cadena estadounidense de tiendas de videojuegos GameStop presentó el domingo una oferta de adquisición por unos US$ 55,500 millones para comprar el sitio de compras por internet eBay, según informó en un comunicado.

La compañía precisó que ha ido adquiriendo progresivamente, desde el 4 de febrero, acciones del portal de ventas y que actualmente posee una participación de alrededor del 5% de su capital.

GameStop ofrece 125 dólares por acción, lo que representa una prima del 46% sobre el precio medio de la acción desde que comenzó sus compras.

“eBay debería valer -y valdrá- mucho más dinero”, declaró el director ejecutivo de GameStop, Ryan Cohen , en una entrevista con el Wall Street Journal publicada el domingo.

“Estoy pensando en convertir eBay en algo que valga cientos de miles de millones de dólares”, afirmó. “Podría ser un competidor legítimo de Amazon”.