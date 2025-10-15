El Pleno del Congreso se reunirá este jueves 16 de octubre, desde las 10:00 horas, con el fin de debatir dictámenes de proyectos de ley, entre ellos el que propone regular la presentación de la declaración jurada integral de ingresos, bienes, rentas e intereses

Así lo dispuso el primer vicepresidente del Congreso, encargado de la Presidencia del Congreso de la República, Fernando Rospigliosi Capurro.

En la agenda de la sesión plenaria, publicada en la web institucional, figuran los proyecto de ley que plantean establecer el uso de la inteligencia artificial (IA) para la protección de la vicuña y la prevención de su caza furtiva.

Además, está el proyecto de ley que propone el reconocimiento de la Organización Autónoma de Seguridad de los Pueblos Indígenas u Originarios ubicados en la Amazonía peruana, así como la iniciativa para el saneamiento de límites y tramos de la provincia de Tayacaja y de algunos de sus distritos, del departamento de Huancavelica.

Además figura, la segunda votación de diversos dictámenes que proponen modificar la Ley 29944, Ley de reforma magisterial, para regular el término de la relación laboral del docente y auxiliar de educación, y dispone medidas de incentivo para la continuidad en el servicio.

También está el proyecto que plantea modificar el Decreto Legislativo 776, Ley de Tributación Municipal, y la Ley 29973, Ley General de la persona con discapacidad, para disponer la deducción de la base imponible del impuesto predial en favor de las personas con discapacidad severa.

De igual forma está la iniciativa que establece modificar el Decreto Legislativo 1126, Decreto Legislativo que establece medidas de control en los insumos químicos y productos fiscalizados, maquinarias y equipos utilizados para la elaboración de drogas ilícitas, respecto de la baja definitiva de la inscripción en el registro, entre otras propuestas legislativas.