La Comisión de Constitución del Congreso aprobó, por mayoría, un predictamen que establece una fórmula de juramentación de los altos funcionarios. De esta manera, se busca acabar con los “discursos políticos” en actos que son meramente solemnes e institucionales.

La propuesta fue aprobada con el voto de 18 legisladores, mientras que solo Jaime Quito (Bancada Socialista) la rechazó. No se registró ninguna abstención.

De acuerdo con el texto, los altos funcionarios del Estado comprendidos en el artículo 39 de la Constitución, antes de asumir sus funciones, prestan juramento con la siguiente fórmula: “Yo (...) juro por por Dios y por la patria ejercer fielmente el cargo de (...) que me ha conferido la nación, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú y defender la soberanía nacional e integridad territorial”.

A solicitud del funcionario, por razones de conciencia, se puede prescindir de la invocación a Dios y reemplazarla por una promesa solemne, en cuyo caso, la fórmula de juramentación es la siguiente: " Yo (...) prometo solemnemente por la patria ejercer fielmente el cargo de (...) que me ha conferido la nación, cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú y defender la soberanía nacional e integridad territorial".

En el caso del Poder Judicial, es indispensable que los jueces supremos, para tomar posesión de un cargo judicial, presten juramento de acuerdo a la siguiente fórmula: “Juro por Dios”, o “Prometo por mi Honor”, “Desempeñar fielmente los deberes del cargo que se me ha conferido”.

Los altos funcionarios comprendidos en el artículo 39 de la Constitución son el Presidente de la República, congresistas, ministros de Estado, miembros del Tribunal Constitucional (TC), así como los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el fiscal de la Nación y el Defensor del Pueblo, entre otros más.

LOS FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA

Durante su intervención, el presidente de la Comisión de Constitución, Arturo Alegría, explicó que esta iniciativa busca solucionar el problema que radica en la ausencia de una formula de juramentación uniforme aplicable a los altos funcionarios.

“Esta ausencia de uniformidad ha generado que el acto de juramentación del funcionario, que debe ser eminentemente solemne, institucional y representativo, se haya visto en algunos casos distorsionado por declaraciones de carácter político, proselitista e ideológicas ajenas al sentido constitucional de juramento”, remarcó.

Si bien el legislador de Fuerza Popular reconoció que en la Constitución no se hace referencia al acto de juramentación para otros altos funcionarios, como congresistas o los miembros del TC, recalcó que algunas entidades lo han regulado en sus leyes orgánicas y otras normas, evidenciando que el acto de juramentación ha recibido un tratamiento normativo heterogéneo.

“En tal sentido, esta regulación sectorial y segmentada que genera una dispersión normativa pone de manifiesto la necesidad de establecer una regulación ordenada, uniforme y previsible”, sostuvo.

A lo largo de todos estos años, se ha visto un sinfín de discursos políticos y lapsus durante las juramentaciones de altos funcionarios. Por ejemplo, en el año 2000 el entonces congresista Gerardo Cruz Saavedra Mesones, de Perú Posible, juró por “Dios y por la plata”. En esa misma ceremonia, Jacques Rodrich juró al cargo de congresista en idioma hebreo.