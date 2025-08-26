La Comisión de Protección al Consumidor n° 2 del Indecopi dispuso que la empresa Smart Snacks S.A.C. sea sancionada con el pago de 68,09 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a S/ 364 281,50, tras comprobar que los productos “Papillas Guttis”, en las presentaciones verde dulzura y morado citrus, adquiridos por una consumidora, contenían altos niveles de plomo. La resolución forma parte de la primera instancia administrativa.

Indecopi determinó que la empresa vulneró el artículo 30 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que reconoce el derecho de los ciudadanos a acceder a alimentos inocuos y establece la responsabilidad del proveedor de garantizar la seguridad de los productos que ofrece, conforme a la legislación sanitaria vigente.

El caso se originó a partir de la denuncia presentada por la consumidora afectada, quien adquirió los productos y alertó sobre los riesgos que representaban para la salud, luego de practicarle exámenes a su pequeño hijo de un año, quien presentó altos niveles de plomo en la sangre.

La Comisión ordenó, además de la sanción económica, medidas correctivas que obligan a la empresa a devolver a la denunciante el monto correspondiente a los 44 productos adquiridos, así como reembolsar los gastos médicos en los que incurrió en la atención de su menor hijo, debido a la ingesta de los productos contaminados.

De esta manera, Smart Snacks S.A.C. deberá acreditar ante el Indecopi el cumplimiento de estas disposiciones en el plazo que le fue otorgado. De no hacerlo, se podrían aplicar multas coercitivas, conforme a lo establecido en el artículo 117 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Cabe mencionar que la Resolución n° 2154-2025/CC2 se encuentra en plazo de apelación. De presentarse este recurso, el caso será revisado en segunda instancia por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi.

En marzo último, el Indecopi advirtió la presencia de plomo en papillas para bebés, conocidas también como compotas, de la marca Guttis, por lo que exhortó a la ciudadanía evitar su consumo.

Según lo reportado por la empresa Smart Snacks S.A.C., tras la realización de análisis de laboratorio al lote L071024, se determinó que las presentaciones “Verde Dulzura” y “Morado Citrus” de la citada marca contienen niveles de plomo por encima del límite permitido, lo cual, debido a la naturaleza tóxica del metal, supone un riesgo para la salud de los consumidores.

En ese entonces, Smart Snacks S.A.C. informó que dispuso el retiro del mercado de los productos reportados.