El Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, observa durante una conferencia de prensa en la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, el 10 de diciembre de 2024. (Fabrice COFFRINI / AFP)
Agencia EFE
Un tercer caso del letal , tras los dos confirmados recientemente en la , se ha registrado en la vecina Bangladés, pero no hay relación directa entre ambos brotes, indicó este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus.

El riesgo de expansión del virus, en vigilancia debido a su alto índice de letalidad y a la inexistencia de vacunas y tratamientos específicos, se mantiene aún bajo en los dos países, aseguró Tedros en una rueda de prensa donde trató diversos temas sanitarios de actualidad.

Se está haciendo seguimiento a unos 230 contactos, pero de momento no ha habido nuevos casos, y los dos brotes no están relacionados”, insistió, aunque subrayó que los tres contagios se dieron en una zona fronteriza entre ambos países y con especies de fruta que se cree podrían ser reservas naturales del virus.

LEA TAMBIÉN: ¿Qué es el virus Nipah que mantiene en alerta a la India? Síntomas y formas de contagio

El caso en Bangladés fue reportado a la OMS el 3 de febrero, y corresponde a una mujer de unos 40 años ingresada el 28 de enero y que falleció ese mismo día

La paciente no había viajado recientemente, pero había consumido savia de palma datilera cruda, según los expertos uno de los posibles vehículos de contagio de este virus, por el que han fallecido alrededor de un 70% de los casos detectados en India y Bangladés desde el primer caso detectado en 1998.

La OMS señaló que Bangladés reporta pequeños brotes de la enfermedad otros años, y que tienden a ocurrir entre diciembre y abril, coincidiendo con la cosecha y consumo de savia de palma datilera.

