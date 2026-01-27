Las autoridades de India refuerzan la vigilancia y la cuarentena para frenar la propagación del virus Nipah. (Foto: AFP)
Las autoridades de India refuerzan la vigilancia y la cuarentena para frenar la propagación del virus Nipah. (Foto: AFP)
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Una nueva alerta epidemiológica se emitió en la India tras registrarse un nuevo y preocupante brote del virus Nipah que ha confinado a 200 personas en cuarentena.

Se conoció, a través del subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami,

Las autoridades sanitarias de la India ya han activado los protocolos de emergencia a través de una comunicación donde no solo se da conocer las características del virus Nipah, sino las acciones que se están tomando.

LEA TAMBIÉN: India y UE cierran pacto de libre comercio, “la madre de todos los acuerdos”

Así se reforzará la seguridad epidemiológica en los centros de salud, así como el uso de los equipos de protección para evitar que el personal médico sufra algún tipo de contagio.

El virus que tiene un período de incubación de 4 a 45 días dificulta las labores de seguimiento; por lo que recién en tres meses se puede dar por terminado el brote que hoy se afronta.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico cuya trasmisión es de animales a humanos, muchas veces por contacto con murciélagos o cerdos, así como por la ingesta de alimentos contaminados.

Tras contraer la infección se pueden presentar enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal. A la fecha no existe tratamiento ni vacuna.

Debido a la alerta se han activado controles en los aeropuertos asiáticos con controles de temperatura y formularios de declaración de salud.

TE PUEDE INTERESAR

¿Qué es el virus Nipah que mantiene en alerta a la India? Síntomas y formas de contagio
UE e India firman acuerdo comercial histórico tras dos décadas de negociaciones
India y UE cierran pacto de libre comercio, “la madre de todos los acuerdos”

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.