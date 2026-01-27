Una nueva alerta epidemiológica se emitió en la India tras registrarse un nuevo y preocupante brote del virus Nipah que ha confinado a 200 personas en cuarentena.

Se conoció, a través del subdirector adjunto de Salud del Gobierno de Bengala Occidental, Subarna Goswami, que se han confirmado dos casos en la India y que 190 contactos que a a fecha se encuentran bajo supervisión tras haber mantenido contacto con los contagiados.

Las autoridades sanitarias de la India ya han activado los protocolos de emergencia a través de una comunicación donde no solo se da conocer las características del virus Nipah, sino las acciones que se están tomando.

Así se reforzará la seguridad epidemiológica en los centros de salud, así como el uso de los equipos de protección para evitar que el personal médico sufra algún tipo de contagio.

El virus que tiene un período de incubación de 4 a 45 días dificulta las labores de seguimiento; por lo que recién en tres meses se puede dar por terminado el brote que hoy se afronta.

El virus Nipah es un patógeno zoonótico cuya trasmisión es de animales a humanos, muchas veces por contacto con murciélagos o cerdos, así como por la ingesta de alimentos contaminados.

Tras contraer la infección se pueden presentar enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal. A la fecha no existe tratamiento ni vacuna.

Debido a la alerta se han activado controles en los aeropuertos asiáticos con controles de temperatura y formularios de declaración de salud.